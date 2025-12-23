司法机构电子预约服务 下周二起扩至区域法院登记处财物扣押令申请

司法机构宣布，电子预约服务将由下星期二（30日）起扩展至区域法院登记处财物扣押令申请。

申请人可透过网上预约前往区域法院登记处，以提交新的财物扣押令申请。「智方便」注册用户，可利用「智方便」的自动填写表格功能提供相关个人资料以进行网上预约。

电子预约服务将适用于不同法院登记处和办公室，包括高等法院登记处加签服务组、遗产承办处、高等法院登记处、高等法院书记主任办事处的上诉登记处、家事法庭登记处、综合调解办事处、劳资审裁处登记处和土地审裁处登记处等多种服务，有助减省法庭使用者的时间及成本。

