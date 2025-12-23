粤车南下实施首日 陈美宝指反应理想 百个名额预约近乎爆满

「粤车南下」入境市区安排，今（23日）凌晨零时起实施，每天100个名额，已预约的粤车最多逗留3天。运输及物流局局长陈美宝表示，首天反应理想，100个名额预约近乎爆满。

陈美宝在港台节目表示，首日实施反应理想，100个车辆名额预约近乎爆满。经港珠澳大桥进入香港的车主均感到高兴及兴奋。由于近期内地并非假期，而元旦将有三天连假，当局会密切关注预约情况，希望措施可以「慢慢来」，让「粤车南下」司机慢慢适应，而香港市民亦可以慢慢接受粤车来港的安排。

获批「粤车南下」车辆中以电动车为主

她透露，获批「粤车南下」的车辆中以电动车占大多数。过去数月，香港已积极准备，鼓励商场、酒店及运输署停车场增设充电设施。目前全港共有900个充电设施，其中40个支援国标制式，充电10分钟即可将电量提升至60%，足以让粤车经港珠澳大桥返回珠海。

她指出，业界正加快加装充电设施，同时相信部分内地车主会自备转接插头，以适应不同充电制式。中电亦表示，未来将引入配备多种插头线的充电设备，以满足不同车辆同时充电的需求，并可按需要增加数量。

与广东省紧密对接掌握违规司机资料

对于若「粤车南下」在港违法时，当局如何防止出现「走数」情况。陈美宝表示，署方已与高德地图及百度两家电子地图公司沟通，鼓励其在导航系统中加入香港道路资讯，如停车位及路况等。粤车进入香港后，导航系统将自动切换至香港模式，帮助驾驶者更清楚本地路况。她强调，与内地相关部门的沟通对接十分紧密，亦与警方保持联系。警方已做好充分准备，若粤车在港发生事故，将迅速处理。本港相关部门亦已与广东省方面做好对接，包括掌握司机资料等，以便进行追踪及跟进。

相关新闻：

粤车南下｜首批粤车午夜起抵港 排头位过关司机：「等咁长时间就系为咗呢一刻」

粤车南下｜首批粤车12.23凌晨来港 车主须备「FT」车牌及易通行 运输署收逾700宗申请

