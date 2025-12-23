Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱独立委员会视察宏福苑灾场 穿白色保护衣上楼 了解实际环境、火灾原因

更新时间：12:02 2025-12-23 HKT
发布时间：12:02 2025-12-23 HKT

大埔宏福苑五级火，政府早前成立独立委员会审视事故原因及提出建议，由法官陆启康领导，成员包括立法会议员陈健波及港铁主席欧阳伯权。独立委员会上周召开首次会议后，今日（23日）上午约9时半，陆启康、陈健波及欧阳伯权首次亲身到宏福苑灾场巡视。一行人其后身穿全套白色保护衣，在宏福苑外围视察，并进入部分楼宇了解。约12时10分，委员会一行人完成巡视，并离开宏福苑。

视察宏福苑室内外不同地点

独立委员会下午发稿，指今日到宏福苑室内外不同地点视察，以进一步了解屋苑的实际环境和情况、导致火灾发生及火势迅速蔓延的原因、大厦配置的消防装置及设备、楼宇维修工程使用的物料，以及施工安全等事宜。

行政长官李家超早前成立委员会，委任陆启康为委员会主席，以及陈健波及欧阳伯权为委员会委员，审视大埔宏福苑火灾的事故原因及相关问题，提出建议，防止同类事故再次发生。委员会于12月19日正式展开工作。

记者：蔡思宇

摄影：陈浩元

