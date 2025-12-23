每日杂志｜拆墙拆门为美观 阻燃物料供应少成本高 家居装修埋火患 专家吁全民防火学自救

宏福苑大火酿成严重伤亡，有建筑业代表及消防顾问指，有必要提升市民的防火意识，呼吁市民应重新审视家居安全、日常习惯，并选用防火装修物料，切勿为追求美观或空间感而牺牲安全，如拆除厨房门或墙，改建为开放式厨房，忽略原本具抗火功能的间隔设计；窗帘、地毯及装饰物料若不具阻燃功能，一旦起火会迅速助燃，缩短逃生时间。多位专家建议应以大火事件为鉴，提升全民的防火意识，市民亦宜主动学习使用消防装置及参与火警演习等，增强自救能力，防范悲剧重演。

工程业人士指，新落成楼宇有防火间隔设计，业主装修时不宜随意改动原有设计。

有专家指出，市民对消防安全的认知同样重要。香港工程师学会建造分部前任主席谢伟正指，新落成楼宇在「交楼」阶段已具备基本防火设计，包括防火门、烟雾感应器、消防喉辘、花洒头及防火层等设施，但市民或业主日后进行装修时，不应随意改动原有结构及间隔，应先征询专业人员意见。

他举例，其中一个常见例子是市民为增加空间感，将密封式厨房改装为开放式设计，「厨房门本身就是一道防火门，能阻隔火燄进入客厅，为住户争取宝贵逃生时间。」他提醒，工程顾问有责任向业主清晰解释相关风险，不应让业主在不了解情况下贸然作出更改。

建筑业人士指，厨房门有一定阻燃功能。

阻燃物料成本高供应较少

谢伟正也建议，市民选用符合防火标准的装修及家具物料，例如具防火或抗火功能的窗帘，兼顾美观同时提升安全性。

不过，有业界人士指出，现时本港市场对具阻燃功能的装修物料供应有限。装修学院校长邓世民表示，防火装修牵涉两大因素——价格与专业性，惟因防火装修物料并非主流沿用，较少供应，「市面资讯不透明，流传阻燃物料的价格差距颇大，有说相差一倍，也有些说差数倍，视乎标准规格及产地。」

邓世民不讳言，与家居装修相比，商厦与学校的装修工程在防火安排上相较完善，涉及的装修公司普遍重视安全，会在施工前列明物料标准与规格，行内也有个别公司在防火装修上具专业性；然而，一般家居装修上，市民多偏重设计风格，个别业主或有阻燃或防火要求，但因对防火物料的认识有限，多听从装修或设计公司的意见。

有窗帘公司东主表示，具阻燃功能的窗帘，每码售价较普通布料高约15元，需由客人先确定用量、尺寸及布料种类后，再交由工厂加工，喷洒阻燃剂。她指，市民选购窗帘时普遍未有特别要求防火或阻燃功能，反映相关防火意识仍然薄弱。

邓世民强调，即使市民在家居装修用上阻燃物料，但家中始终有易燃物，难以完全杜绝火患，关键在于市民需改变生活习惯，如平日自发关窗，防止外来火源如烟蒂入屋，亦可隔绝室外火警的浓烟，同时市民应避免不当用电，如拖板过载、电掣靠近窗帘等。他认为，要提升本港防火水平，需从行业专业性、市场配套与消费者意识三方面同步推动，方能见效。

楼宇结构勿擅自拆除改建

资深工程师Leo认为，应视宏福苑大火事件为契机，推广逃生教育，让市民从个案中学习，「特别是本港住宅及商厦越建越高，针对高层单位的住户或客人，是否知道怎么逃生？市民想学，应该去哪里学？」他指，目前部分高层单位已设有逃生箱，内附小铁锤供破窗逃生用，建议以教育提升市民的应变能力。

有工程人员指，物管公司应定期为住客举办使用灭火筒的训练。

承建商授权签署人协会主席李启元指，据业界反映，部分大厦禁止工人使用升降机，令工人改经防火逃生用的后楼梯上落，曾有工人拆除楼梯的防火窗进出大厦。他警告，相关做法极具风险，一旦外墙发生火警，浓烟将从后楼梯窗户缺口涌入，严重可导致逃生的住户被浓烟围困甚至丧命，宜规管有关做法。

谢伟正也提到，工人不宜擅自改动走火楼梯的结构，若擅自拆除后楼梯的防火玻璃窗，等同令防火设计中门大开。

大厦大维修其中一项工程是保养翻新消防水缸，期间需关闭水缸，各层消防喉辘因而无水供应。李启元提到，现时做法是加设灭火筒作为临时措施，但一般市民未必懂得使用。他建议，当局制订更严谨的守则，包括要求列明停用水缸时的后备方案，并确保使用者懂得操作灭火器材。他亦呼吁，物管公司应定期清理天井杂物，并肩负提升住客防火意识的责任。

消防顾问指，学习防火知识亦是市民的公民责任。

社区做起实现「全民防火」

前消防处处长林振敏强调，预防及扑救火警除了是消防处的工作，楼宇物管及市民亦须参与，物管公司应定期进行风险评估，并因应情况转变，在大厦进行工程期间，更要作出适度调整，加强管理及沟通，举办防火讲座，甚至可每月进行火警演习，提高居民与物管人员的防火意识。

林振敏指，要达至「全民防火」，需由社区做起。他认为，市民应了解防火设备的原理与正确使用方法，例如防烟门不可长开，否则形同虚设，「安居乐业是不少市民一生的愿望，具备基本防火知识与意识，才能在危难当前时，能争分夺秒自救及救人。」

香港工程师学会消防分部事务委员、工程师李定强也指，市民的实践与社区参与同样扮演重要角色，建议大厦的业主立案法团或物业管理公司定期举办火警演习，让居民熟悉逃生路线和集合点，模拟火警时的应变流程。他提醒，当消防装置或设备需要维修时，相关的拥有人或管理人员除应尽快安排注册承办商进行维修，也应清楚通知居民，如张贴告示提醒保持警觉。

消防处近年积极推广「防火三宝」，提升家居防火安全。

他亦认同，市民应具备基本的个人应急能力，如学习正确使用消防喉辘及灭火器，并鼓励参加认可的应急准备课程，如消防处的「社区应急先锋计划」，增强应对火警等紧急情况的能力和信心。

心理学家吁物管公司办消防演习 缓解居民恐慌

宏福苑大火引发维修中大厦居民不安，专家建议通过资讯透明与行动准备等减缓恐慌。

大火事件发生后，面临维修工程的大厦居民容易陷入恐慌，担心「会否轮到自己」。辅导心理学家陈钰瑜指，相关惊慌或愤怒的情绪是人类自然反应，不应被视为「想多了」。她鼓励住户向管理处询问大厦的消防检查和走火通道安排，而物管公司也应透明公布改善措施，减少居民的想像空间。

她建议，市民学习简单情绪的方法，例如腹式呼吸，亦可写下「我能控制的」事项（如检查逃生路线），以及「不能控制」的事项（如过去已发生的事），有助提升掌控感。她续指，大厦也可举行消防演习，让居民了解若发生意外的应对方法，有助将恐慌情绪转化为具体行动。

每日杂志组