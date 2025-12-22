Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

防治虫鼠督导委员会检视青衣自然径防控工作 讨论来年灭蚊灭鼠计划

社会
更新时间：21:07 2025-12-22 HKT
发布时间：21:07 2025-12-22 HKT

政府跨部门防治虫鼠督导委员会今日（22日）召开会议，检视青衣自然径的基孔肯雅热防控工作，并讨论2026年防治蚊患和灭鼠工作计划。

食环署联同多个部门，在青衣自然径采取多项措施防控基孔肯雅热，包括蚊患调查、杀灭幼虫及成蚊、清理滋生地、试用灭蚊机械狗及无人机等新科技，并加强执法及宣传教育。业权人亦已移除私人土地上的未经批准构筑物。食环署将持续监测蚊患情况，并考虑将新科技应用扩展至其他地区。

食环署加强灭鼠工作。资料图片
食环署汇报2025年蚊患情况整体受控，但预计2026年蚊患指数将随天气回暖及雨季来临而上升。各部门将加强防蚊灭蚊工作，包括清除滋生地、施放杀幼虫剂及使用新型捕蚊器。

防治鼠患方面，食环署在2025年1至11月检获的活鼠及死鼠数量均有所增加。食环署将运用「无鼠百分比」数据，针对93个鼠患黑点进行策略性灭鼠行动，并预计年底前将黑点数目减少六成。截至12月15日，已有684个住宅处所签署《灭鼠约章》。食环署亦汇报红磡船澳街的鼠患情况及持续防鼠灭鼠工作。

环境及生态局副局长兼委员会主席黄淑娴强调，各部门应尽快制定来年防控措施，并鼓励市民配合防治蚊患和鼠患行动，共同缔造无鼠环境。

