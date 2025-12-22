宏福苑大火︱「大埔宏福苑援助基金」善款数字增至41亿元

政府成立的「大埔宏福苑援助基金」善款数字持续攀升，截至今午（22日），已收到的外界捐款约38亿元，连同政府投入的3亿元启动资金，基金总额约为41亿元。政府从基金向每户受影响家庭发放10万元生活津贴，截至今日已处理1,935宗个案；而就每名死者向家属发放20万元慰问金及5万元殓葬金，截至今日已处理146宗个案。

另外，政府早前宣布推出3项新措施，分别是向宏福苑的业主提供10万元补助、每年15万元的租金补助（为期两年）和一次性五万元的搬迁补助，以及向受影响的租户发放一次性五万元的搬迁补助，政府会陆续发放有关款项。

「一户一社工」服务方面，社署社工已接触超过1,980个受影响住户，为超过4,900名居民提供服务。

住宿援助方面，截至今日上午，共有516名居民居于民政及青年事务局协调的酒店房间，568名市民居于青年宿舍／营舍；另有3,513名居民现居于房屋局的过渡性房屋、房协项目或屯门宝田中转房屋的单位。