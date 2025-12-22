热气球节甩辘︱政府增条款加强监察举办方 红磡海滨短期用途重新招标

发展局今日（22日）公布，就前红磡铁路货运码头用地发展作为海滨活动空间的短期用途重新招标。招标期由今日起开始，至2026年1月22日截止。中标者未来约3年将负责发展、营运、管理和保养该活动空间并开放予访客享用。局方又指，因应今年9月热气球节发生售票后，因未能取得牌照而取消热气球载客升空活动的情况，在重新招标中加入多项条款，以强化营运者的监察角色。

申请前须评估活动可行性并交报告

发展局表示，因应今年9月中环海滨活动空间曾发生公开售票后，未能取得牌照而取消热气球载客升空活动的情况，局方在重新招标文件加入多项条款，强化场地营运者（即是次招标的中标者）对日后活动举办方的监察角色，并常规化沟通预警机制，让发展局作为场地业主适时介入，目的是善用海滨用地为访客带来良好体验，保障消费者权益。

新增条款包括，明确要求场地营运者接纳活动举办方的场地租用申请前，须先行评估申请者的背景、举办活动的能力、活动可行性等，并按时向发展局提交评估报告；场地营运者需密切监察活动筹备过程，例如活动安排是否符合原先建议、能否如期申领牌照或许可，以至门票出售安排等，并适时通报发展局；及规定场地营运者及活动举办方须在开展活动前和发展局举行三方会议，以便确立最后阶段的情况和部署。

码头目前为空置土地，发展局早前公布包括码头在内的红磡海滨地带的长远发展建议，把该区打造成海滨新地标，并表示在码头用作长远发展前，先于短期内把它活化为特色活动及公共空间。

发展局于今年中曾为该短期活化计划进行公开招标，考虑到码头毗邻有额外用地可纳入项目，而局方亦希望加入条款强化场地管理，发展局决定取消原有招标，并在修订条款后重新招标。

