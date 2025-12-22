宏福苑大火︱消防处：大厦维修人员无权关闭消防钟 注册承办商应系统化分段处理

大埔宏福苑五级火，大厦消防警钟失灵，事件引起社会对大维修期间消防设备有效运作的关注。有传媒引述业界质疑消防处建议大厦维修期间，分段关闭消防设备及装置的可行性，消防处澄清相关内容未能完全反映事实，强调任何非注册消防装置承办商干扰消防装置均属违法，并重申《消防处通函第1/2021号》已列明，承办商应以系统化方式分段关闭受影响的消防装置，并尽快恢复其正常运作。

消防设备维修须由注册承办商负责

消防处指出，根据香港法例第95B章《消防（装置及设备）规例》第7条，任何非注册消防装置承办商的人士，均不得保养、检查或修理任何处所内的消防装置或设备。违者一经定罪，可处第5级罚款（即50,000元）。消防处强调，任何非注册消防承办商尝试干扰消防装置，均有机会触犯法例，处方必定严肃跟进。

维修人员无权限关闭消防装置

消防处续指，消防装置的保养、修理或检查必须经由注册消防装置承办商进行，承办商会按消防处的指示作出专业判断。处方强调，负责大厦维修工程的人员并无权限关闭消防装置及设备，若有前线人员为避免消防装置因工程误鸣而企图将其关闭，属极不负责任的行为。

事实上，《消防处通函第1/2021号》已明确列明，关闭消防装置对其正常操作的影响应减至最低。承办商应在大厦有工程进行时，采用有系统的方法将受影响的消防装置分段关闭，并尽快恢复其正常运作。如系统的受影响部分在工作更次尾声未能恢复正常操作，应将该部分孤立，让系统其余部分先恢复正常操作。完成相关工作后，承办商须在适当时间内发出相关「消防装置及设备证书」。

消防处表示，早前已与香港注册消防工程公司商会举行会议，业界表示将全力配合，并按法例指引执行有关措施。