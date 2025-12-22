玛嘉烈工程揭造假︱「诺和工程」再涉伪造证书 市建局证两地盘中招 吁发展商报警

玛嘉烈医院重建及扩建工程的监测震动仪器的分判商，怀疑呈交伪造证明。涉事分判商「诺和工程有限公司」同时亦牵涉机管局二号客运大楼，及市建局5个重建地盘的工程。机管局回复《星岛头条》时表示，已联同总承建商就仪器校正证明进行覆核，并向签发相关校正文件的机构查询，已获确认相关校正证书由该机构发出。市建局回复称，在土瓜湾共有4个与发展商合营的重建项目地盘，正采用「诺和工程」提供的测量仪器，其中两个地盘的仪器已获发展商确认属伪造证书，至于其余两个地盘仍未确实有关仪器证书的真伪；另有一个市建局自行管理的项目，采用「诺和工程」所提供噪音及尘埃测量仪器。市建局已责成发展商即时停用有关仪器，以及终止与「诺和工程」的合约。

玛嘉烈医院重建及扩建工程，分判商怀疑伪造监测震动仪器的证明。资料图片

市建局责成发展商终止合约

市建局表示，知悉「诺和工程」涉嫌伪造测量仪器证书后，十分重视事件，并随即向市建局辖下所有重建项目地盘的合作发展商，了解有关地盘有否采用分判商「诺和工程」提供的仪器，以及其提供证书的真伪。就着两个已确认涉伪造证书的地盘，市建局已即时去信这两个发展商，要求他们立刻终止与「诺和工程」的合约，并建议向警方报告违法行为。至于其余两个地盘的情况，即使发展商仍未确认有关仪器证书的真伪，该局亦已责成发展商即时停用有关仪器，以及终止与「诺和工程」的合约。

市建局指，因应「诺和工程」在上述两个项目已被证实提供伪造证书，市建局主动检视辖下所有项目有否有聘用「诺和工程」提供的测量仪器，发现一个市建局自行管理的项目的分判商为「诺和工程」，为项目提供噪音及尘埃测量仪器，该局已责成负责这项目的总承建商即时终止有关合约。市建局亦已要求合作发展商和总承建商立即委聘另一间分判商提供相关的测量服务，目前所有地盘已完成重新委聘分判商的工作，工程进度不受影响。因应今次事件，市建局已要求合作发展商及承建商，除了做好监督工作外，亦需要进一步查核由分判商提交仪器证明文件的真伪。

机场​二号大楼扩建工程的总承建商曾委托工程公司，为二号客运大楼进行环境监测。资料图片，非涉事地盘

机管局：对承建商报告有严谨监察机制

另外，机管局指香港国际机场​二号客运大楼扩建工程的总承建商曾委托工程公司，为二号客运大楼进行环境监测。工程期间，机管局一直严格依照环境许可证的法定要求，进行环境监察及审核。此外，扩建工程中由有关工程公司负责的相关工作现已停止。机管局强调，对所有工程承建商有严谨的监察机制，包括审核承建商所提交的工作建议书和报告等，确保所有工程项目均符合相关法例及标准。机管局将继续严格监察并要求承建商遵守既定程序，确保所有工程项目均符合相关法例及要求。