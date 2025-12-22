圣诞天气︱这个冬天不太冷？天文台料平安夜高达24°C 入秋至今仍未发寒冷警告

昨日（21日）冬至，接下来便过圣诞，但即使已到12月下旬，这个冬天仍然「不太冷」，近日日间气温仍达20多度。天文台今日（22日）发表《天气随笔》，指今年12月上旬至中旬，全国大部分地区平均气温较气候平均显著偏高2至4度，预料平安夜（24日）市区气温高达24度，圣诞节天气转凉，但最高温仍超过20度。

平安夜高达24度 圣诞节最低15度

天文台预料，平安夜（24日）市区气温高达24度，而圣诞节（25日）本港转吹北风，天气转凉，最高21度、最低15度，稍后气温下降至翌日（12月26日）最低约14度。至于元旦日（2026年1月1日），天文台料季候风会持续影响华南，但届时的云量及天色仍有较大不确定性。

或首次年底均无寒冷天气警告

天文台又指，本港12月上旬至中旬气温偏高，平均气温约20.9度，较气候平均高约2.2度。而今年自入秋以来（截至12月21日），天文台仍未需要发出寒冷天气警告。若此情况持续至12月底，这将是天文台自1999年设立寒冷天气警告以来，首次在11月及12月内没有寒冷天气警告生效。

值得注意的是，此次区域性偏暖并非单单由上述原因所致。天文台解释，在气候变暖的背景下，华南地区的冬季气温已呈现显著的长期上升趋势。此次情况可视为气候变化与特定气象环流的共同作用所致。

暖冬有原因！季候风强度整体偏弱

天文台从初步大气环流分析，造成此次偏暖现象的主要原因有两方面：首先，与气候平均相比，影响华南的冬季季候风强度整体为偏弱。其次，于华中地区的大气中高层（约5至10公里高度）有较气候平均强的反气旋环流，有利下沉气流维持并抑制云雨发展，地表接收的太阳辐射因而较多。因此，即使偶有冷空气自西伯利亚经华北扩散至华中、华南地区，在南下过程中会因长时间受日照加热而增温。