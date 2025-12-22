宏福苑大火︱牙医业界明起提供免费镶假牙 逾80私营牙医参与

大埔宏福苑五级火，不少居民向政府求助，希望重新镶配因火灾而遗失的假牙。政府今日（22日）宣布，明日（23日）起将与牙医业界合作，为受大埔宏福苑火灾影响的居民提供免费镶配假牙及口腔治疗服务，目前已有超过80名私营牙医参与，涵盖106个服务点。

政府表示，目前已有超过80名私营牙医参与，涵盖106个服务点。

宏福苑所有居民（包括外籍家庭佣工）可由明日起至明年2月28日，经基层医疗署辖下全港十八区的地区康健中心／站（统称康健中心）安排，接受至少一次牙医诊疗及一次跟进服务。免费服务范围包括：

因火灾导致牙具破损或遗失，包括修理或镶配部分或全口假牙（胶托），以及活动式牙齿矫正固定器。

因火灾受伤需要的口腔治疗，包括纾缓牙齿疼痛的药物、简单补牙、紧急牙髓治疗及脱牙。

有需要的受影响居民可致电任何一间康健中心的热线电话或亲身前往康健中心寻求协助，不受现时居住地点限制。本身已是康健中心会员的居民亦可直接联络其所属康健中心。热线电话已载列于基层医疗署及康健中心网页。康健中心的个案经理会按个案情况和居民意愿，协助他们配对参与计划的牙医。

医衞局衷心感谢牙科专业界别及香港牙医学会积极回应并伸出援手。有意为受火灾影响的居民提供镶配假牙服务的私营牙医可联络医衞局（电邮：[email protected]）。