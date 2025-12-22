童党禁锢袭击少女案 未成年少年及18岁女子被判入更生中心 官指需外间介入重整价值观

19岁少女去年认识未成年前男友后，疑遭该前男友及童党非法囚禁，并被掌掴、要求口交及勒索，造成少女身体多处瘀伤。涉案4男女被控非法禁锢、袭击及勒索等罪，其中18岁少女早前承认袭击及勒索等3罪；同案另一名少年原否认控罪，他在审讯期间改认非礼罪，两人今于区域法院同被判入更生中心。区域法院暂委法官温绍明指，两被告急需强而有力的外间介入，彻底切断与不良分子的联系，重整价值观及人生观，否则只会害己害人，浪费宝贵人生。

1男1女被告分别认非礼、禁锢、伤人等罪

本案原有4名被告，分别为两名姓林的双胞胎少年、姜姓少年（三名男被告均为15岁），以及18岁女子王滢睎，他们同被控非法禁锢罪，指他们于2024年1月26日在观塘裕民中心非法禁锢女子X，王滢睎承认控罪。

王另承认袭击致造成身体伤害及勒索罪，指她同日同地袭击X、勒索X交出4千港元；王余下的袭击致造成身体伤害罪及盗窃罪获存档法庭。次被告林姓少年另被控一项非礼罪，他于审讯时认罪，非法禁锢罪则获存档法庭。

事主遭带到后楼梯拳打脚踢、禁锢勒索等

温官总结案情指，2024年1月初，19岁女事主X在Instagram认识一名男子，二人发展为网络情侣，其后分手。X同月26日应约在观塘与前男友会面，其后与前男友和林姓少年等人到案发单位，期间被告王滢睎与同伙带X到后楼梯，同伙对X拳打脚踢，王在旁。

同伙之后著林姓少年和X入房间，林要求X为他口交，X遂按要求口交5分钟。之后同伙再次带X到后楼梯掌掴，王亦有掌掴2次，随后二人声称掌掴X时受伤，向X索4千元费用，更要求X到酒吧打工还款。X翌日向社工倾诉并报警求助，验伤显示X的左眼眶有瘀伤、背部触痛及右脸有红斑等伤势。

官引报告指2人事后仍与坏分子为伍

温官引述报告指，林姓少年虽展示一定悔意，但反省严重不足，事后仍与不良分子交往，更有接触危险药物，以及牵涉两宗刑事案件，可见他没有真正改善生活方式，故不建议社会服务令及感化令，更生中心更为合适。被告王滢睎亦如是，她事后仍过著不负责任的生活，在未能妥善照顾的情况下诞下女婴，王需要纪律训练及重整价值观以重新出发。

温官进一步表示，本案案情严重，事主不只遭到禁锢失去自由，更被殴打及性侵犯，若两名被告为成年人将面对以年计的刑罚。纵使二人初犯亦非主谋，他们事后未有积极重建生活，远离坏分子，林姓被告更是急速向更差的方向前进，温官形容王在自顾不暇时怀孕是极不负责任，引致女婴健康出现问题的后果。温官终接纳报告建议，判处两名被告入更生中心。

求情指男被告被动涉案女被告感焦虑

辩方为林姓被告求情时，呈上林的父亲、雇主和社工的求情信，指林在过去的时间里行为有改善，雇主形容林工作表现良好，见到他的挣扎，亦参与公司安排的义工活动，有所成长。而林撰予父母的信件中表示，从前觉得父母的教诲很烦，如今知道错误，今次事件给予他很大教训，他感到深深后悔，将来会改过自新。辩方力陈林坦白认罪，免却事主出庭作供及节省法庭时间，而林在案中角色较轻微，没有向事主施以暴力，是在他人威吓下而牵涉其中。辩方望法庭念及林对事主没造成深远影响，已因本案还押7个多月，而作轻判。

至于被告王滢睎，辩方指她还押时长期感到焦虑、不断哭及食不下咽，尽管报告不建议王接受社会服务令及感化令，然而王不想进入更生中心，因担心无法稳定自己的情绪。辩方续表示，王希望法庭给予一次机会，让她在亲友支持下履行社会服务令。

案件编号：DCCC966/2024

法庭记者：雷璟怡