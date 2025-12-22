Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

SmartPLAY康体通｜康文署3招加强打击「炒场」 外挂抢飞「停赛」360日

社会
更新时间：17:23 2025-12-22 HKT
发布时间：17:23 2025-12-22 HKT

康文署今日（22日）宣布，为加强打击俗称「炒场」的违规转让康体设施行为，将自2025年底至2026年初，分阶段推行多项新措施。其中包括禁止使用电脑程式「book场」，违者帐户将被暂停360日；预订室内篮球场及排球场时，须提供另外两名用场人士资料；以及取消该两类场地的「执鸡」安排，以防范滥用。康文署强调，将持续监察措施成效，并适时优化系统，以及推出更多打击「炒场」的措施。

禁用电脑程式「book场」 违者停号360日

为保障公平使用「SmartPLAY康体通」系统，康文署将打击使用电脑程式或其他自动化工具进行预订交易或干扰系统正常运作的不当行为。「SmartPLAY康体通」加入了禁止使用电脑程式或其他自动化工具预订场地的条件，由2026年1月21日起，如用户违反有关条件，康文署会暂停其帐户360日，无须给予任何预先通知。康文署再次提醒，用户必须遵守「SmartPLAY康体通」的使用条件，妥善管理SmartPLAY帐户资料，切勿向他人透露用户帐号及密码；曾将SmartPLAY帐号及密码提供予第三者的用户，请尽快及定期更新用户密码，以免帐户被盗用。

预订室内篮球场及排球场须填两同行人资料

现时在「SmartPLAY康体通」预订草地足球场时，租用人必须填写另外四名用场人士的资料，并须与其中三人一同签取场地及于租订段节在场使用设施，此举旨在确保租用人是真正用家，实施以来取得一定成效。此措施将应用于广受欢迎的室内篮球场及排球场，由2026年1月21日起，租用人在预订室内篮球场及排球场时，必须填写另外两名用场人士的资料，并须与其中一人一同签取场地及在场使用设施，详情载于康文署「改善康体设施订场及使用安排」专题网页

「执鸡」安排不再适用于室内篮球场和排球场

按现行适用于部分康体设施的措施，租用人如于所租订的段节开始十分钟后仍未签取场地，而当时没有同类设施可供租订，康文署会酌情容许其他使用者免费使用未被取场的设施，作与原租用人租场的相同用途（即俗称「执鸡」安排）。康文署注意到有室内篮球场和排球场的租用人故意于用场当天不取场，并安排其他人「执鸡」，进行怀疑「炒场」活动。针对上述滥用措施的行为，参考现时草地足球场的相关安排，由2025年12月30日起，「执鸡」安排不再适用于室内篮球场及排球场。

