上环10亿日圆劫案│7男女同被控串谋抢劫罪 还押3.17再讯

上周四（18日）上环发生巨额劫案，手持10亿日圆的两名事主疑在前往找换店的路上，遭多名劫匪中途截劫。案件今早在东区裁判法院首次提堂，涉案6男1女被控串谋抢劫罪，暂无须答辩。控方申请将案件押后至明年3月17日再讯，待警方进一步调查，获裁判官郑润聪批准，期间7名被告须还押候讯。

7名被告依次为54岁无业蔡向仁、32岁装修工人李嘉豪、30岁装修工人郑启行、37岁无业马璟康、37岁装修工人陈少育、40岁无业魏相秉及53岁无业贺倩茜，同被控串谋抢劫罪。控罪指各被告于2025年12月18日在香港一同串谋犯抢劫罪。

