Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

七旬的士司机撞老妇卷车底拖行14秒 官拒接纳以为撞垃圾没停车 危驾等3罪成下月判刑

社会
更新时间：17:12 2025-12-22 HKT
发布时间：17:12 2025-12-22 HKT

70岁的士司机年初涉嫌在荃湾沙咀道路口右转时，撞倒推手推车老妇，令对方卷入车底拖行数十米，老妇重伤留医3个月。的士司机辩称以为撞到垃圾，没有停车或报案，被控危驾致他人重伤等3罪。经审讯后，裁判官黄国辉今于沙田裁判法院裁决指根据伤者供词，被告案发时必然看到伤者，裁定3罪全部罪成。辩方引用黄官判处危驾男督察社会服务令一案求情，黄官今拒索取社会服务令报告，将被告还押至下月6日判刑。

官不接受被告以为被撞卷车底的老妇是垃圾

被告余伟成受审时作供，辩称案发时遭挡风玻璃旁边「A柱」及倒后镜阻挡视线，无法看见伤者推手推车运送垃圾袋，辗过对方后以为辗过垃圾。黄官今裁决引述专家意见指，案发时「A柱」及倒后镜或会阻挡被告视线，然而稍为移动头部即可避免，如被告临时急刹或不会造成意外。

黄官指案发当日天气良好，现场光线充足，被告当时车速约时速十多公里，根据伤者证供，伤者遭被告撞倒时正身处司机位正前方，黄官认为被告坚称看不到伤者，说法不可能及不可信。黄官续指被告撞倒伤者后，卷入车底拖行14秒，距离达数十米之多，人体份量有异于垃圾，理应容易察觉，加上当时情况非紧急，被告没有理由不停车查看，不接受被告说法指以为撞倒垃圾，遂裁定被告案发时必然看到伤者，1项危险驾驶引致他人身体受严重伤害罪、1项发生交通意外后没有停车(有人受伤)罪，以及1项发生有人受伤的意外后而没有报案罪罪成。

引用督察姚新燊冲灯危驾判社服令求情

男督察姚新燊休班时「冲红灯」撞向一辆的士，令的士失控撞到女途人需要截肢，男督察同样危险驾驶引致他人身体受严重伤害罪成，获警务处助理处长等撰文求情，黄官早前判处男督察240小时社会服务令，停牌2年。辩方今援引姚新燊案求情，指被告驾驶的士逾30年，纪录良好。黄官回应指2案不可相提并论，拒绝索取社会服务令报告，只索取背景报告，押后判刑。

被告余伟成被控1项危险驾驶引致他人身体受严重伤害罪、1项发生交通意外后没有停车(有人受伤)罪，以及1项发生有人受伤的意外后而没有报案罪。被告被控于2025年1月7日，在新界荃湾沙咀道与联仁街交界在道路上危险驾驶车辆登记号码YT4877的市区的士，引致刘金花身体受严重伤害，于同日同地作为上述市区的士的司机，当时因有该车辆在道路上而有意外发生，以致刘金花身体受伤，而其没有停车，及没有在合理切实可行范围内，尽快而在任何情况下不迟于意外发生后24小时，亲自前往最近的警署或向警务人员报告该意外。

案件编号：STCC2614/2025
法庭记者：陈子豪

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
7小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
8小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
2025-12-21 16:00 HKT
宝莲禅寺第八代住持净因大和尚圆寂 享年62岁
宝莲禅寺第八代住持净因大和尚圆寂 享年62岁
社会
4小时前
屋邨红杏出墙式晾衣大法 居民另辟蹊径晒衫吓坏路人 网民看穿背后惨情原因
屋邨红杏出墙式晾衣大法 居民另辟蹊径晒衫吓坏路人 网民看穿背后惨情原因｜Juicy叮
时事热话
6小时前
赵世曾70岁旧爱姚炜风采完胜女儿 曾因赵式芝同性婚姻撞墙断绝关系 母女现况曝光
赵世曾70岁旧爱姚炜风采完胜女儿 曾因赵式芝同性婚姻撞墙断绝关系 母女现况曝光
影视圈
5小时前
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
2025-12-21 14:22 HKT
台北随机伤人案︱余家昶舍身阻张文行凶丧命 30年好友：他11年前说话一语成谶
台北随机伤人案︱余家昶舍身阻张文行凶丧命 30年好友：他11年前说话一语成谶
两岸热话
7小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
2025-12-21 12:39 HKT
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
2025-12-21 14:16 HKT