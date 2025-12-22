丰盛控股主席季昌群巨额钱债官司败诉 须连本带利还款12亿元 曾有「南京首富」称号

曾有「南京首富」之称的丰盛控股（00607）主席季昌群，今日（22日）在高院一宗巨额钱债官司败诉，判词直指其抗辩理由「难以置信」及「本质上不可能」。法庭颁令，扣除抵押品后，季昌群仍须即时向两名原告偿还本金约 8.98 亿港元，连同自 2019 年中起计的高息，市场估计涉资总额或高达 12 亿元。

季昌群辩称所签文件并无法律约束力

案情指，原告指控季昌群违反2019年3月签订的谅解备忘录（MOU），未有履行承担个人付款责任的承诺。季昌群抗辩称，签署文件仅为协助对方「向公司交差」，获告知文件无法律约束力，自己亦「无意建立法律关系」。

官指季对不出庭作证背后原因「心知肚明」

暂委法官邝卓宏在判词反驳，季昌群作为上市公司主席及「精明商人」，声称签署法律文件仅为「交差」且不需负责任，说法「本质上不可能」及「难以置信」。此外，季昌群在审讯中选择不出庭作证，法官指季对背后原因「心知肚明」（For reasons best known to homself），基于没有出庭宣誓下作供，即使季有提交证人陈述书，法庭亦不能给予多少比重。

裁定季败诉须连本带利赔偿两原告12亿元

法官最终颁令，季昌群须向两名原告分别赔偿约4.59亿及4.4亿元。至于第三原告（Digital King），因缺席审讯及无继续申索，获法庭剔除 。连同逾6年半的高息债务及讼费，季昌群需即时筹措资金恐逾12亿元。对于近年屡传资金紧绌的丰盛系而言，这一判决无疑雪上加霜。