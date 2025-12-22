本港11月通胀维持1.2% 交通升幅最高达3.5%
更新时间：16:57 2025-12-22 HKT
发布时间：16:57 2025-12-22 HKT
发布时间：16:57 2025-12-22 HKT
政府统计处公布，2025年11月份整体消费物价指数按年上升1.2%，与10月份升幅相同。剔除政府一次性纾困措施后，基本通胀率亦维持在1.0%。政府发言人预期，由于成本压力受控，整体通胀短期内将保持轻微。
在各类综合消费物价指数组成项目中，价格在11月份录得按年升幅的类别为交通（上升3.5%）、烟酒（上升2.1%）、杂项服务（上升1.9%）、住屋（上升1.6%）、外出用膳及外卖（上升1.3%）、杂项物品（上升1.3%），以及基本食品（上升0.7%）。
基本通胀率维持1.0%
政府发言人表示，11月消费物价通胀仍处于低水平，基本综合消费物价指数按年上升维持在1.0%。各主要组成项目的价格压力大致受控。展望将来，由于来自本地及外围的成本压力仍大致受控，整体通胀短期内应保持轻微。
