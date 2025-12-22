港深创科园开园  李家超：河套发展目标是成为世界级创新平台

位于河套的港深创新及科技园，第一期首3座大楼落成，今日（22日）举行开园典礼，行政长官李家超致辞时指，由香港园区和深圳园区组成的河套合作区，是国家「十四五」规划下粤港澳大湾区的一个重要合作平台，河套的发展目标是要成为世界级创新平台。

余下5座大楼将于2027年起陆续竣工

李家超指，3座大楼在今年3月平顶，至今两座湿实验室大楼已有逾60间来自海外、内地及本地企业或机构陆续进驻，出租率近80%。同时，人才公寓已有首批住客，世界各地创科人员踊跃进驻，以行动投下对香港园区发展信心一票，香港会积极向全球推广，吸引更多企业一同在这片创科沃土发展；其次，全力实践科研扩容，加快发展国际创新科技枢纽，香港园区第一批余下5座大楼亦会在2027年起陆续完工，同时香港园区第二期规划已完成，会以公私营合作模式发展，香港园区两期发展，共可提供200万平方米的总面积，规模较原本的规划增加7成，将按功能划分科技区块，涵盖生命健康科技、人工智能和数据科学等，推动产业有序发展，促进上中下游、不同阶段协同发展，打造完整的创科产业链。

西面跨河连接桥项目今日正式启动

李家超又指，随着香港园区建成，未来会有更多企业进驻这片创科沃土，园区将提供政策及基础配套，便利科研人员往返两地。另外，连接港深两个园区的西面跨河连接桥项目今日正式启动，工程将打通河套合作区的交通网络，有效促进跨境人员流动，发挥深港口岸设施和管理创新政策的优势。

他表示，将继续推进河套香港园区的建设和发展，包括优化制度衔接、深化政策支援、积极引入优质企业和世界级科研团队等，有信心河套合作区将成为香港创科发展的「桥头堡」和试验田，更将成为粤港澳大湾区，以至全球创新版图上的创新政策示范地，是富有强大推动力的发展香港引擎。

典礼有超过250人出席，包括国务院港澳办分管日常工作的副主任徐启方、中联办主任周霁、财政司司长陈茂波、深圳市人民政府副市长罗晃浩、财政司副司长黄伟纶、创新科技及工业局局长孙东、创新科技及工业局常任秘书长暨港深创新及科技园有限公司董事会主席蔡杰铭等。

记者：林彦汛

摄影：汪旭峰

