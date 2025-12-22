都市固体废物弃置量连续3年下跌 废塑胶减少11.1% 人均弃置量按年下跌3.3%

环保署公布「香港固体废物监察报告--2024年的统计数字」。都市固体废物弃置量连续3年下跌，2024年为385万公吨，平均每日10510公吨，较2023年的每日10884公吨减少3.4%，当中废塑胶减少了11.1%；厨余减少了6.0%；玻璃则下跌了7.1%。而回收率则微升1%。

都市固体废物人均弃置量为每日1.40公斤，比2023年的每日1.44公斤按年下跌3.3%。在2024年弃置的都市固体废物三大类别中，厨余占29%，其次是废纸及废塑胶，分别占23%及18%。

都市固体废物回收率连续4年上升

环保署指，随着政府近年积极推行各项厨余回收措施和推动多项「走塑」措施，包括去年实施管制即弃塑胶法例，厨余及废塑胶所占比重均较2023年下降。废塑胶弃置量的跌幅亦正好反映近年全球「走塑」意识日益提升，以及政府积极推动多项相关措施的成效。政府2022年12月31日优化塑胶购物袋收费计划，2024年的数字显示购物胶袋弃置量持续下降至56408公吨，较2023年的63367公吨减少11%。废纸的比重亦有所增加，主要是难以回收的杂纸。

都市固体废物回收率连续4年上升，最新由2023年的33%升至2024年的34%，总回收量增加约5.0万公吨，增长主要由厨余（约2.6万公吨）及含铁金属（约5.3万公吨）所带动。

政府成功扭转废物弃置量长期上升趋势

至于建筑废物方面，2024年建筑废物整体产生量较2023年每日增加约4945公吨（11%）至平均每日50505公吨。送往堆填区处理的建筑废物量轻微增加约6%，至约每日4694公吨。同期主要承建商所完成的建造工程活动亦较2023年上升6.3%。然而，整体建筑废物重用率已超过90%，为平均每日45810公吨。

环保署发言人指，最新统计数字显示本届政府成功扭转废物弃置量长期上升的趋势，而回收率则持续上升，政府推动减废回收的努力均取得显著成效。为达致二○三五年「全民减废‧资源循环‧零废堆填」的愿景，政府将透过「绿在区区」社区回收网络及厨余回收网络，推动市民积极参与减废回收。

