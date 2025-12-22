Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前男友驾车撞警车兼辗警员脚逃逸 女子企图销毁指纹罪成判囚18个月

社会
更新时间：13:36 2025-12-22 HKT
发布时间：13:36 2025-12-22 HKT

男私家车司机2022年9月在大埔驾驶途中，拒绝配合警方截查，撞向警车后再辗过警员脚部逃逸。其前女友翌日企图销毁司机在车上的指纹，以及取走个人物品，她早前受审后被裁定串谋意图妨碍司法公正罪成，今于区域法院被判囚18个月。法官谢沈智慧判刑时指，被告执行前男友构思的计划，角色不可或缺，加上被告审讯期间作假证供，毫无悔意，故无减刑因素。

谢沈法官表示，被告学历至中三，身为单亲母亲育有两名女儿，须靠综援维生。谢沈法官引述辩方求情指被告角色被动，其前男友作为主谋透过被告销毁证据，而被告当时遭警方截停，未有抹去指纹及取走物品，她从事件中无得益。谢沈法官反驳被告执行前男友的计划，二人各司其职，被告角色不可或缺。

官指被告作假证全无悔意

辩方另忧虑被告长时间入狱会对子女造成难以磨灭的影响，谢沈法官指被告的家人协助照顾，孩子们健康活泼。谢沈法官进一步提及，案发时被告已有10年工作经验，亦是两女之母，因此拒纳被告年少无知而犯案，再加上被告在宣誓下作假证供，全无悔意，没有减刑因素，终判处被告监禁18个月。

现年32岁女被告林淑芳报称无业，被控与袁浩然串谋作出多于一项倾向并意图妨碍司法公正的作为，包括销毁袁浩然在涉案车辆上的指纹及将袁浩然的个人物品移离涉案车辆，以妨碍和阻挠香港警务处对2022年9月3日在新界大埔所发生有关涉案车辆的交通事件进行调查。同案被告袁浩然早前已定罪判囚。

案件编号：DCCC1070/2023
法庭记者：雷璟怡

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
22小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
2025-12-21 12:39 HKT
警方拘捕15人，检获大批证物。梁国峰摄
01:28
上环10亿日圆劫案│警方拘15人涉串谋行劫 包括主脑及落手劫匪 未起回巨款
突发
2小时前
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
2025-12-21 14:22 HKT
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱 早月曾入ICU跟死神搏斗
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
4小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
5小时前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
2025-12-21 14:16 HKT
台北随机伤人案︱余家昶舍身阻张文行凶丧命 30年好友：他11年前说话一语成谶
台北随机伤人案︱余家昶舍身阻张文行凶丧命 30年好友：他11年前说话一语成谶
两岸热话
4小时前
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂｜Juicy叮
时事热话
2025-12-21 13:24 HKT
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
影视圈
19小时前