中九龙绕道︱的士司机赞提速明显 惟关注道路指示不足 冀未来降低收费
更新时间：13:23 2025-12-22 HKT
发布时间：13:23 2025-12-22 HKT
中九龙绕道油麻地段通车后，由启德隧道或启祥道前往观塘绕道的车辆，将不能直驶观塘绕道，须转入常怡道及宏照道驶上观塘绕道，而巴士则不受影响。早前该位置仍有司机「硬cut」双白线，经巴士线驶上观塘绕道，据悉稍早时已有警员于现场执法。《星岛头条》记者现场所见，绝大多数车辆跟足指引及规则，不过仍有1至2辆私家车仍「硬cut」。
的士司机指提速明显、路面铺设良好
的士司机陈先生指，一早对新路感到期待，故昨日一通车之时已立即体验，认为可有效分流奥海城及加士居道天桥一带的交通 ，「差唔多都可以做到政府话斋，由30分钟快到差唔多5至6分钟多少少，帮助都大」。
他又认为路面铺设良好，隧道内亦灯光充足，无颠簸或不适感，内部指示牌「都OK」。不过他提到往油麻地方向仅在近出口位置设有一块指示前往高铁站一带的路牌，而现有道路指示前往中九龙绕道仍稍为不足，整体而言期望未来在出入方向可设有更多指示牌。
另一位的士司机周先生则在九龙湾mega box的士站内等客，笑称「咁啱经过附近，都期待一阵有客带我去体验下新道路，都期待的」。他指早前看新闻已了解到新隧道的开通，认为可提供更多出行选择，并会向乘客解释新路段可缩短行车时间，日后亦计划多使用。不过他希望绕道未来全日开通后维持免费或降低收费，「8蚊对我哋要揾食嘅车嚟讲，都算系少少贵，如果要收费就最好系5蚊，或者参考将蓝咁免费啦」。
记者：谢宗英
摄影：何家豪
