Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

文员认迪士尼乐园内偷拍8条裙底片 官斥带备小型镜头明显有备而来 判监4星期

社会
更新时间：12:28 2025-12-22 HKT
发布时间：12:28 2025-12-22 HKT

有偷拍案底男文员今年6月中在香港迪士尼乐园重施故技，以小型镜头偷拍女子裙底，遭保安揭发报案，警调查时发现涉案多达8段裙底影片。文员早前承认非法拍摄或观察私密部位罪，主任裁判官苏文隆今早在西九龙裁判法院判刑，斥被告的犯案手法是有备而来，考虑被告曾有偷拍定罪纪录，今次属重犯，判处他监禁4星期。

求情称已登记精神科配合治疗决不重犯

辩方指感化官报告内容正面，当中提及被告自发觉心智有问题后，积极配合医生进行治疗及跟进情况，亦加入「朗天计划」及登记西九龙精神科中心与医生关注情况。被告过去18日在狱中反省，决心不会再犯，父母及哥哥到庭支持被告，望法庭轻判。

苏官关注心理医生报告中提及的重犯机会时，辩方质疑医生没有考虑被告已接受持续的治疗，在报告中建议被告接受心理治疗。辩方重申，被告已加入「朗天计划」及与医生进行治疗等，可减低重犯风险。

被揭发迪士尼内偷拍并多达8条裙底片

36岁被告梁文熙，报称文员，被控非法拍摄或观察私密部位罪。控罪指，他于2025年6月14日，在大屿山东涌幻想道香港迪士尼乐园，拍摄不知名人士的私密部位，而拍摄情况是若非遭拍摄，该部份本来不是可让人看到的，及为了性目的或不诚实地作出以上所描述的行为，及不理会自己以上所描述的行为是否获得该不知名人士同意。

案情指，被告在今年6月14日在香港迪士尼乐园用小型镜头连接手机，偷拍女士裙底被保安当场揭发，报警求助揭发本案。经警方调查后，发现被告偷拍了共8段女子裙底的影片，时长数秒至几十秒。

案件编号：WKCC4108/2025
法庭记者：黄巧儿

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
20小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
2025-12-21 12:39 HKT
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
22小时前
警方拘捕15人，检获大批证物。梁国峰摄
01:28
上环10亿日圆劫案│警方拘15人涉串谋行劫 包括主脑及落手劫匪 未起回巨款
突发
42分钟前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
22小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
3小时前
昨日（20日），最后一辆经皇岗口岸验放通关的跨境货车从香港进入内地。
皇岗口岸︱最后跨境货车通关 货运通道完成历史使命︱36年珍贵照片
即时中国
23小时前
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
影视圈
14小时前
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
影视圈
17小时前
75岁《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱 早月曾入ICU跟死神搏斗
75岁《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
2小时前