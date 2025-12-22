文员认迪士尼乐园内偷拍8条裙底片 官斥带备小型镜头明显有备而来 判监4星期

有偷拍案底男文员今年6月中在香港迪士尼乐园重施故技，以小型镜头偷拍女子裙底，遭保安揭发报案，警调查时发现涉案多达8段裙底影片。文员早前承认非法拍摄或观察私密部位罪，主任裁判官苏文隆今早在西九龙裁判法院判刑，斥被告的犯案手法是有备而来，考虑被告曾有偷拍定罪纪录，今次属重犯，判处他监禁4星期。

求情称已登记精神科配合治疗决不重犯

辩方指感化官报告内容正面，当中提及被告自发觉心智有问题后，积极配合医生进行治疗及跟进情况，亦加入「朗天计划」及登记西九龙精神科中心与医生关注情况。被告过去18日在狱中反省，决心不会再犯，父母及哥哥到庭支持被告，望法庭轻判。

苏官关注心理医生报告中提及的重犯机会时，辩方质疑医生没有考虑被告已接受持续的治疗，在报告中建议被告接受心理治疗。辩方重申，被告已加入「朗天计划」及与医生进行治疗等，可减低重犯风险。

被揭发迪士尼内偷拍并多达8条裙底片

36岁被告梁文熙，报称文员，被控非法拍摄或观察私密部位罪。控罪指，他于2025年6月14日，在大屿山东涌幻想道香港迪士尼乐园，拍摄不知名人士的私密部位，而拍摄情况是若非遭拍摄，该部份本来不是可让人看到的，及为了性目的或不诚实地作出以上所描述的行为，及不理会自己以上所描述的行为是否获得该不知名人士同意。

案情指，被告在今年6月14日在香港迪士尼乐园用小型镜头连接手机，偷拍女士裙底被保安当场揭发，报警求助揭发本案。经警方调查后，发现被告偷拍了共8段女子裙底的影片，时长数秒至几十秒。

案件编号：WKCC4108/2025

法庭记者：黄巧儿