元朗水蕉新村套丁案 5原居民被控串谋诈骗 押后明午开审待相关上诉案宣判

「村屋大王」王光荣及元朗区议员、水蕉新村村长程振明，涉嫌自1991年至2017年「套丁」发展元朗十八乡「晓门」项目，款额达10亿元。多名元朗原居民涉嫌串谋诈骗地政总署，被控串谋诈骗罪。其中5人原订今日于屯门裁判法院开审，惟上诉庭将于明日为相关套丁上诉案宣判，判决或影响本案，裁判官覃有方决定押后审讯至明午，期间被告续准保释。

本案5名被告依次为42岁建筑工人陈永坚、56岁质量控制员杨启光、42岁水电工骆天龙、58岁的士司机黄观胜及62岁的士司机陈志明，同被控于1991年至2017年期间，向地政总署申请建屋牌照期间，与程振明及其他人士串谋诈骗地政总署，讹称为有关土地的唯一合法注册业权人，藉虚假陈述诱使地政总署向被告批出兴建丁屋的建屋牌照。王光荣程振明案现正于区域法院审讯，案件明年9月8日续审。

被告陈志明。卢江球摄

被告黄观胜。卢江球摄

被告骆天龙。卢江球

「村屋大王」王光荣所涉套丁案尚未审结。资料图片

案件编号：TMCC144/2025(Consolidated)

法庭记者：陈子豪