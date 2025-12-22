Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱善楼禁带走捐赠家电后改口 总干事解画：从无谂过落袋 灾民全搬走后会捐出

社会
更新时间：10:41 2025-12-22 HKT
发布时间：10:41 2025-12-22 HKT

善导会善楼｜近日大埔过渡性房屋「善楼」的家电安排引发热议，善导会由最初表示宏福苑火灾灾民迁出时不能带走，至晚上表示容许按需取走。善导会总干事李淑慧今早（12月22日）在商台节目解画，指听到市民的意见后，同意服务不能一成不变，决定从善如流。她又强调机构从来没有打算将家电「落袋」。

家电风波源于网上查询 居民迁出未动

李淑慧澄清，事件源于有居民作出查询，并非已有家庭在迁出时被阻止带走物资。她指出，截至目前，在政府公布租金补助后，仍未有任何住户迁离。事件是有居民查询相关安排后，将善导会最初的说法发布至社交媒体，从而引发公众讨论。她解释，在接收大埔黄福元火灾灾民初期，善导会紧急向不同机构及基金申请物资，为「善楼」的160个「清水楼」单位配置雪柜、洗衣机、冷气机等「十宝」家电。她强调，当时与捐赠方的共识是将物资捐赠予「『善楼』入面受大埔火灾影响的居民」，目标是让资源能惠及更多有需要的人。

相关新闻：

宏福苑大火︱善楼禁带走捐赠家电 营运机构傍晚改政策 允按需要带走

与捐赠方有共识 冀物资惠及更多轮候灾民

她提到，由于当时预计有居民会迁出，同时仍有约200至300名灾民在轮候入住，因此希望将家电留在单位，供下一批入住的灾民使用，让他们毋须面对「家徒四壁」的困境。

李淑慧表示，在住户入住时，职员已向他们说明，迁出时需将家电留在单位内。此安排除了是希望帮助更多轮候的灾民外，亦有实际操作上的考虑。由于「善楼」并无电梯，当初所有大型家电均需动用大量义工搬运上楼。若每当有住户迁入迁出，便需重复搬运，将会构成极大挑战。

强调已向居民说明安排 考虑义工搬运困难

对于外界认为灾民不论搬到何处，仍是「一无所有」，理应可以带走家电的看法，李淑慧表示理解。她坦言，作为社会服务机构，处理手法不能一成不变。善导会的原意是希望提高资源运用的效率，并认为住户可根据新居的实际环境，再申请其他更合适的电器。然而，在了解到公众的疑虑及体察灾民的实际需要后，善导会已更新安排，若迁出的住户有需要，可以带走获赠的家电。

物资最终安排：承诺捐予其他有需要家庭

针对家电的最终处理方案，李淑慧指，善导会设有严格的内部监管机制，所有捐赠物资只会用于捐赠者指定的对象。当「善楼」不再有大埔火灾灾民居住，或所有灾民均获妥善安置后，剩余的家电及物资将会捐赠予社区上其他有需要的家庭，绝不会拨归善导会所有，或用于非黄福元火灾的灾民身上。「如果当啲物资去到最尾，即系冇晒大埔嘅居民住嘅时候，我哋系会考虑会捐返出嚟，俾返啲有需要嘅家庭。」
 

