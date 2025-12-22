Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中九龙绕道油麻地段通车后首工作日 陈美宝：至今约5万车次使用 强化指示牌防「切错线」

更新时间：08:33 2025-12-22 HKT
发布时间：08:33 2025-12-22 HKT

中九龙绕道油麻地段通车后，今日（22日）是首个工作日，会有8条专营巴士路线途经绕道油麻地段，为市民在繁忙时间提供服务。运输及物流局局长陈美宝到场视察
后，于早上见传媒汇报情况。陈美宝指，至今约有5万车次使用中九龙绕道油麻地段，交通大致畅顺。

政府：绕道起明显分流作用

陈美宝指，绕道扮演分流路线及角色，贯穿九龙区东西走向的交通道路，今日所见加士居道天桥、龙翔道等，有明显交通改善，相当畅顺。昨日绕道开通后，初期驾驶者要多些适应路况，留意指示牌，今日亦有8条的专营巴士路线开通，早上至今已有16班巴士开出，包括由将军澳到机场的几班机场巴士，乘客量不错。在考虑运作情况后，路政署会在交通路牌和指示方面作出优化和加强。

她提到接近年底，部分学校可能放假，会继续密切留意真正的交通情况。运输署的紧急事故协调中心由星期六晚上，已提升至最高级别的督导模式，监督整体交通状况。

被问到有私家车反映容易「切错线」，陈美宝指出，昨日是绕道开通首日，呼吁初期驾驶者要多些适应路况，留意指示牌，今日亦有8条的专营巴士路线开通，早上至今已有16班巴士开出，包括由将军澳到机场的几班机场巴士，乘客量不错。在考虑运作情况后，路政署会在交通路牌和指示方面作出优化和加强。

记者：谢宗英

摄影：何家豪

