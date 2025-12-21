中九龙绕道︱通车首日交通畅顺 运输署：仅小部分于启德出口较迟选定行车线

中九龙绕道（油麻地段）今日（21日）通车，运输署紧急事故交通协调中心密切监察通车后的交通情况，指绕道来回方向，以及原有九龙东西行主要干道，包括龙翔道及加士居道等交通大致畅顺。

运输署密切监察明日首个工作天交通

运输署表示，根据今日观察，大部分驾驶人士均按照交通标志及道路标记安全使用绕道。然而，有小部分驾驶者因需时适应新的交通安排，而在绕道启德出口较迟选定行车线。署方会密切监察明日首个工作天，特别是繁忙时段的整体交通情况。

需留意启福道巴士专用线

鉴于小部分驾驶者未适应新交通安排，运输署已在绕道出口道路分支位置实施临时交通措施，加强防止引致安全风险的驾驶行为，并会在适合位置增加道路标记，协助驾驶人士尽早选定行车线前往不同地区。

运输署提醒驾驶人士，部分驾驶者在启福道未按照道路标记指示，进入只准巴士驶入的行车线前往观塘绕道。署方呼吁驾驶人士注意，启福道的交通措施主要是利用观塘绕道两个入口，分流来自中九龙绕道及启德隧道的车辆，减少车辆切线，以提升安全。

因此，原有沿启德隧道前往观塘绕道的车辆，现时可选择靠左，途经常怡道使用观塘绕道较下游的另一入口前往目的地。

运输署呼吁驾驶者参阅驾驶指南或运输署YouTube频道播放清单中各行车路线的驾驶短片，因应实际交通情况，选择合适路线。驾驶者驶经有关路段时应留意现场交通标志及小心驾驶，并在驶近新增的交通汇合点时减慢车速及保持礼让。

相关新闻：

中九龙绕道︱油麻地段通车 繁忙时段往九龙湾仅5分钟 陈美宝：火灾后运输基建不能停下来

中九龙绕道︱《星岛》实测新路 西九龙圆方往启德主场馆仅6分46秒 较旧路悭约三分二时间