冬至︱港人贪方便北上「做冬」 毋惧食肆加价：再贵都平过香港

更新时间：18:25 2025-12-21 HKT
发布时间：18:25 2025-12-21 HKT

今日（21日）是冬至，除了在家团聚或到酒楼庆祝，亦有不少市民趁机北上「做冬」。《星岛头条》记者在上水火车站外观察，发现不少市民等候乘车前往罗湖或落马洲。有市民表示，内地用餐价格较低且选择多元，加上邻近香港，方便即日来回，不影响上班上学。

市民冀尽情享受 不设消费上限

市民施小姐表示，平日偶尔会在周末到深圳游玩，今日恰逢儿子生日，便带他到深圳庆祝兼食冬至饭。她没有提前订座，打算「去到边间就食边间」，预计消费约1,000元。她认为人流不会太挤，因为邻近圣诞假期，不少港人会在此时出国旅行，北上人数或相对减少。

从青衣赶来的梅先生，特意错峰提早出发前往深圳，主要与太太及孩子游玩用膳。他虽未选定餐厅，但因在内地工作，对当地十分熟悉，知道不少「隐世食府」。他说，今年冬至正逢假日，可以尽情享受，消费不设上限，也不担心餐厅会临时加价。

市民：北上消费选择更多

张小姐计划与朋友到罗湖、老街及东门区唱卡拉OK、吃火锅。她表示，这些地区餐饮与娱乐设施丰富，且距离口岸近，方便孩子回家准备上学。她担心人流多，因而提早出发「霸位」。对于节日可能加价，她并不在意，认为「再贵也比香港便宜」。

林先生则打算与家人前往罗湖庆祝。他认为，相比留家或在香港用餐，北上消费选择更多、价格更实惠。他希望今日能畅饮一番，「不醉无归」，预计消费约1,000元。虽然预期人流密集，但他坦言「没办法」，若餐厅客满便转往别处。

记者、摄影：曾智华

