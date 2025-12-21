Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港铁举行大型联合演习 涵盖修复及应变 聚焦社区联系

社会
更新时间：16:16 2025-12-21 HKT
发布时间：16:16 2025-12-21 HKT

港铁公司昨天（20日）凌晨于将军澳举行大型联合演习，伙拍成员包括西贡民政事务处、关爱队、运输署、警务处及消防处的将军澳区「社区联合应变组」，加上机电工程署模拟事故应变。这次演习亦有超过1,000名港铁员工、亲友及社区伙伴参与。

测试新设免费接驳巴士安排

演习过程除了涵盖修复及应变外，公司亦启动了新成立的「社区联合应变组」协调机制，凝聚社区支援，并与相关部门及地区人士演练加强协调路面交通及其他配套措施。这次演习亦特别测试新设于翠岭路的免费接驳巴士站，便利乘客往返调景岭及康城站，以分流现时调景岭站公共运输交汇处的排队客流；调景岭站外亦增加标示及排队栏杆，方便乘客乘搭免费接驳巴士线往不同的目的地；而新设立的「社区联合应变组资讯站」，则方便港铁及关爱队人员向乘客提供协助等。

港铁公司副总监—车务营运及本地铁路李婉玲表示，今次演习聚焦与社区的联系，港铁透过与将军澳区的「社区联合应变组」的协作，在有需要时可动员地区力量。演习让港铁熟习相关部署，为突发情况做好准备，为乘客及居民提供更适切的支援。

港铁每年均会与相关紧急服务部门举行超过10次联合演习，旨在加强处理突发情况时的沟通、协作和应变能力。港铁亦会不时检视各应变程序，并按需要持续作出改进，确保应变程序有效顺畅。

