宏福苑大火︱善楼禁带走捐赠家电 营运机构傍晚改政策 允按需要带走

社会
更新时间：19:50 2025-12-21 HKT
发布时间：16:30 2025-12-21 HKT

大埔宏福苑早前发生五级大火，灾民获政府安排入住过渡性房屋，社会各界亦捐赠物资支援。然而，近日有居民反映，搬离时无法带走捐赠者原意赠予灾民的电器。过渡性房屋「善楼」营运机构善导会于社交平台澄清指，雪柜、电视机等电器需保留供后续入住的宏福苑居民使用，以持续支援有需要人士，相关规定已与捐赠者协商讨论。善导会傍晚再改政策，指聆听相关意见后，宏福苑居民搬离时可按需要带走家电，并承诺会尽快补给，让下一轮入住的街坊能安定下来。

因租金而搬离 惟发现未能带走电器

有宏福苑居民于社交平台发文指，因过渡性房屋即将开始收取租金，加上单位面积仅约150平方呎，难以容纳一家三口居住，故决定搬离。惟迁出时发现，当初商家捐赠予灾民的家私电器，并不能一同带走，对此表示不解。

善导会：电器需保留予后续入住灾民

就此，善导会在今日下午澄清指，由于「善楼」属清水楼（仅配备热水炉），因此该会为入住房间配备「善楼十宝」基本生活电器，包括雪柜、洗衣机、冷气机、电视机、床架及床垫等。这些物资部分由热心企业捐赠，部分由该会申请基金购置。

该会解释，目前仍有逾200名受宏福苑火灾影响的居民轮候入住，且多数居民（尤其长者）希望迁回大埔区生活。经与捐赠者商议，相关物资旨在让现住户迁出后，新入住的宏福苑居民能直接享有基本生活配套，以协助其安定生活。因此，该会早期已向入住居民发放讯息，若选择迁出「善楼」，不能带走上述物资。至于其他物资，如衣物、枕头，以及个别小家电（例如风筒、暖风机等），住户迁出时仍可带走。

善导会傍晚再发文：可按需要带走家电

善导会再于傍晚发文指，已接收到社会意见，如有任何宏福苑街坊离开善楼时，可按需要带走家电，而该会亦都会尽快补给，希望让下一轮入住的宏福苑街坊可以尽快有生活配套，安定下来。善导会承诺会做得更好，继续协助接下来的宏福苑街坊。

善导会傍晚再发文指，居民可按需要带走家电。善导会FB
善导会傍晚再发文指，居民可按需要带走家电。善导会FB

房屋局：尊重捐赠意愿 固定配置需留单位 冀居民共同善用资源

房屋局回复《星岛头条》查询时表示，会尊重捐赠单位的意愿。明确捐赠予受影响居民的物资，一般而言，居民在迁出时可以带走。

房屋局指，部分捐赠单位的初衷，是为项目配备必要设施，以供不同批次的受影响居民入住即时可以使用，例如部份大型家具电器（床架、热水炉、冷气机等）。这些固定配置需要保留在单位内，务求在首批受影响居民迁出后，供下一批入住的受影响居民即时使用。此外，部分物资属于营运机构自行出资购置。在这些情况下，相关营运机构会向受影响居民清晰说明，这些物资在迁出时不适宜带走。再者，现时不少项目仍有相当长的轮候队伍在等待入住，再加上陆续会有宏福居民从酒店和青年宿舍迁出，可能会搬往过渡性房屋项目，当局希望迁出迁入的受影响居民之间能互相扶持，共同善用资源。

当局又指，了解部分受影响居民在迁入单位后，可能认为本来提供的家具电器未必切合所需，因而向机构提出更换而令机构需要自行出资购买。当局鼓励受影响居民运用政府为每户提供的五万元搬迁津贴，购置适用的家具电器和生活用品。

网民质疑说法：原意是捐给灾民

该灾民的帖文引发网民热议，部分留言质疑相关安排，「成单野（嘢）好离谱㖞，相信社会各界捐赠既物资/善款都系想真真正正落地灾民手上」、「好离谱，捐物资系想帮助灾民，ngo凭咩『抢去』」。亦有网民对机构做法表示不解，「劲癫，电器家私唔畀灾民畀下一手做咩？下一手自己唔识买？」

此外于善道会澄清帖文下，亦有留言质疑其解释，指虽然目前仍有受宏福苑火灾影响的居民轮候入住过渡屋，但难以保证往后入住的都是宏福苑灾民，若物资往后不再由灾民使用，与捐赠者原意不符。

来源：Threads

