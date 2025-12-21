宏福苑五级火︱居民迁出过渡屋不得带走捐赠电器 营运机构：与捐赠者协定 留给下一手灾民

大埔宏福苑早前发生五级大火，灾民获政府安排入住过渡性房屋，社会各界亦捐赠物资支援。然而，近日有居民反映，搬离时无法带走捐赠者原意赠予灾民的电器。过渡性房屋「善楼」营运机构善导会于社交平台澄清指，雪柜、电视机等电器需保留供后续入住的宏福苑居民使用，以持续支援有需要人士，相关规定已与捐赠者协商讨论。

因租金而搬离 惟发现未能带走电器

有宏福苑居民于社交平台发文指，因过渡性房屋即将开始收取租金，加上单位面积仅约150平方呎，难以容纳一家三口居住，故决定搬离。惟迁出时发现，当初商家捐赠予灾民的家私电器，并不能一同带走，对此表示不解。

善导会：电器需保留予后续入住灾民

就此，善导会澄清指，由于「善楼」属清水楼（仅配备热水炉），因此该会为入住房间配备「善楼十宝」基本生活电器，包括雪柜、洗衣机、冷气机、电视机、床架及床垫等。这些物资部分由热心企业捐赠，部分由该会申请基金购置。

该会解释，目前仍有逾200名受宏福苑火灾影响的居民轮候入住，且多数居民（尤其长者）希望迁回大埔区生活。经与捐赠者商议，相关物资旨在让现住户迁出后，新入住的宏福苑居民能直接享有基本生活配套，以协助其安定生活。因此，该会早期已向入住居民发放讯息，若选择迁出「善楼」，不能带走上述物资。至于其他物资，如衣物、枕头，以及个别小家电（例如风筒、暖风机等），住户迁出时仍可带走。

网民质疑说法：原意是捐给灾民

该灾民的帖文引发网民热议，部分留言质疑相关安排，「成单野（嘢）好离谱㖞，相信社会各界捐赠既物资/善款都系想真真正正落地灾民手上」、「好离谱，捐物资系想帮助灾民，ngo凭咩『抢去』」。亦有网民对机构做法表示不解，「劲癫，电器家私唔畀灾民畀下一手做咩？下一手自己唔识买？」

此外于善道会澄清帖文下，亦有留言质疑其解释，指虽然目前仍有受宏福苑火灾影响的居民轮候入住过渡屋，但难以保证往后入住的都是宏福苑灾民，若物资往后不再由灾民使用，与捐赠者原意不符。

《星岛头条》正向房屋局及民青局查询相关安排及规定。

来源：Threads