中九龙绕道︱《星岛》实测新路 西九龙往启德仅6分46秒

更新时间：13:14 2025-12-21 HKT
发布时间：13:14 2025-12-21 HKT

中九龙绕道油麻地段今日（21日）正式通车。《星岛头条》记者于今早10时30分，分别在西九龙及启德两边的绕道出入口实测新路。

中九龙绕道︱周日未到繁忙时间 隧道车流顺畅

记者乘坐私家车，以每小时约80公里的速度，从启德主场馆出发。一路上交通大致畅顺，沿路都有电子显示屏指示方向，隧道内三线行车。由于周日关系，隧道内车流顺畅，以私家车为主，的士有3辆。政府早前表示，通车后，来往油麻地及启德的车程在繁忙时间会从半个钟大幅缩短至5分钟，九巴及城巴亦会开展经中九龙绕道油麻地段的新路线。

记者随后再从西九龙圆方一带出发前往启德主场馆方向。观察所见，路旁设有放置黄色指示牌指明方向，现场亦有工程人员在路边视察路况，隧道内从三线行车收窄为两线行车，约6分46秒可以到达隧道出口。

记者：谢宗英

摄影：刘骏轩

中九龙绕道︱陈茂波：市民一日来回可省50分钟车程 续加快落实基建发展蓝图

中九龙绕道︱油麻地段通车 繁忙时段往九龙湾仅5分钟 陈美宝：火灾后运输基建不能停下来

