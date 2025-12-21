中医医院资助门诊爆满 院方指已增加三成筹额 政府将扩展中医诊所

香港中医医院日前已开始分阶段投入服务，医院行政总监卞兆祥今日（21日）在电视节目《讲清讲楚》表示，政府资助普通科门诊名额持续爆满，为应对需求，已将门诊筹额增加30%，未来会继续根据临床需求进行调整。

政府将扩展18区中医诊所

医衞局中医药发展专员钟志豪亦表示，政府早前已将18区中医诊所的资助名额由60万提升至80万。他指未来会增加诊所数目，或扩展其空间，为市民提供更宽敞、更舒适的服务环境。扩展另一目的是强化培训功能，将诊所打造成更完善的中医师毕业后培训基地，支持教学和研究工作。

相关新闻：

中医医院运作顺畅 资助门诊预约至明年2月 卞兆祥：未来视乎需求加人手及临床服务名额