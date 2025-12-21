Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

古天乐冬至前夕送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜

社会
更新时间：12:39 2025-12-21 HKT
发布时间：12:39 2025-12-21 HKT

【古天乐/寻秦记/冬至/宏福苑五级火】大埔宏福苑11月底一场五级火，令无数居民家园尽毁，摧毁无数家庭。除政府正全力支援宏福苑居民外，不少团体及组织，亦用不同方法为灾民添上暖意及援助。其中火灾发生后，善导会迅速开放大埔过渡性房屋「善楼」，接收受灾居民提供紧急支援。《星岛头条》接获宏福苑居民报料，指昨日（20日）下午趁冬至前夕，善导会特别于「善楼」举行盆菜宴，共20席，招待宏福苑的居民。

《寻秦记》电影版上映前夕 古天乐低调送暖

期间多名艺人如古天乐、方力申、洪天明及太太周家蔚，张继聪及太太谢安琪等，亦低调出席，为居民送上关怀及惊喜，场面洋溢温情。

古天乐近日相信亦非常「唔得闲」，《寻秦记》电影版将在除夕上映，古天乐或忙于宣传电影。

《星岛头条》记者致电「善楼」查询，获证实活动是在昨日（12月20日）中午举行，共开20席，主要对象是过渡屋内居住的宏福苑受灾居民，有多位知名艺人参与。

相关新闻：

寻秦记｜古天乐林峰合唱新版《天命最高》 成功争取保留马叫声 海报曝光廖启智展招牌笑容

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
新盘速递
2025-12-20 06:00 HKT
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
影视圈
18小时前
张栢芝惊爆已立遗嘱 拣好遗照及寿衣：我随时可以走 天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
张栢芝惊爆已立遗嘱  拣好遗照及寿衣：我随时可以走  天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
影视圈
5小时前
李连杰惊传婚变？手术后利智一举动被指「无情」惹揣测  功夫皇帝宠妻30年交出20亿身家
李连杰惊传婚变？手术后利智一举动被指「无情」惹揣测  功夫皇帝宠妻30年交出20亿身家
影视圈
4小时前
深圳出发搭高铁6大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
深圳出发搭高铁必去5大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
旅游
2025-12-20 09:00 HKT
深圳大鹏新区第1条地铁12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田/大鹏 必去3大海岸景点
深圳大鹏新区地铁线12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田 必去3大海岸景点
旅游
2025-12-20 10:15 HKT
港男称$3000 DIY翻新房间 打造专属「宅男天堂」电竞氛围兼备多功能
港男称$3000 DIY翻新房间 打造专属「宅男天堂」电竞氛围兼备多功能
家居装修
8小时前
湾仔停车场凌晨关闸 13车被困场内 警列投诉处理。蔡楚辉摄
01:31
湾仔停车场凌晨关闸 13车被困场内 警列投诉处理
突发
9小时前
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
影视圈
22小时前
有台湾资深刑警认为，张文或有更多袭击行动计划。
台北随机伤人案︱张文计划再袭击？ 资深台警分析：没有带全部「弹药」
两岸热话
4小时前