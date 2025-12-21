机场11月访港及转机旅客量 均录双位数升幅

香港国际机场今日（21日）公布2025年11月份航空交通统计数字。月内，机场共处理519万人次旅客，飞机起降量为33,495架次，分别按年上升17.1%及7.7%。转机/过境旅客量录得显著升幅，按年上升50.9%，货运量按年增长5.9%至48.6万公吨。

过去12个月客运量跃升至逾6030万人次 增15.5%

月内，访港及转机/过境旅客量均录得双位数同比升幅，其中，往来中国内地及北美的旅客量增长最为显著，而转机/过境旅客量的增长主要受东南亚及中国内地市场带动。今年首11个月，香港国际机场一共处理逾5,500万人次旅客，按年上升15.3%。飞机起降量为358,825架次，按年上升8.8%。期内货运量同比上升2.7%至约461万公吨。

货运方面，出口货运继续成为主要增长动力。往来欧洲、中国内地及印度的货运量录得显著升幅。另一方面，受美国加征关税影响，往来北美的货运量继续下跌。

过去 12 个月，机场客运量同比跃升15.5%至逾6,030万人次；飞机起降量上扬9.1%至392,350架次；货运量则同比增加3.0%至506万公吨。

机管局商务执行总监陈正思。资料图片

机管局获颁「智慧出行大奖」

与此同时，机管局于「2025香港资讯及通讯科技奖」中，获得智慧出行 （智慧物流）金奖及银奖，并在所有金奖得奖者中，进一步获选为「智慧出行大奖」得奖者。「香港资讯及通讯科技奖」于2006年设立，目的是表扬及推广香港各行业的优秀资讯及通讯科技发明和应用。

机管局商务执行总监陈正思表示，当局在应用最新智能科技提升航空货运处理效率的努力得到认可，为此感到欣喜。随着数码化加速推动航空货运业发展，当局将会继续与业务伙伴紧密合作，进一步透过创新提升竞争力，以及巩固香港国际机场作为首选国际航空货运枢纽的地位。