Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

机场11月访港及转机旅客量 均录双位数升幅

社会
更新时间：12:04 2025-12-21 HKT
发布时间：12:04 2025-12-21 HKT

香港国际机场今日（21日）公布2025年11月份航空交通统计数字。月内，机场共处理519万人次旅客，飞机起降量为33,495架次，分别按年上升17.1%及7.7%。转机/过境旅客量录得显著升幅，按年上升50.9%，货运量按年增长5.9%至48.6万公吨。

过去12个月客运量跃升至逾6030万人次 增15.5%

月内，访港及转机/过境旅客量均录得双位数同比升幅，其中，往来中国内地及北美的旅客量增长最为显著，而转机/过境旅客量的增长主要受东南亚及中国内地市场带动。今年首11个月，香港国际机场一共处理逾5,500万人次旅客，按年上升15.3%。飞机起降量为358,825架次，按年上升8.8%。期内货运量同比上升2.7%至约461万公吨。

货运方面，出口货运继续成为主要增长动力。往来欧洲、中国内地及印度的货运量录得显著升幅。另一方面，受美国加征关税影响，往来北美的货运量继续下跌。

过去 12 个月，机场客运量同比跃升15.5%至逾6,030万人次；飞机起降量上扬9.1%至392,350架次；货运量则同比增加3.0%至506万公吨。

机管局商务执行总监陈正思。资料图片
机管局商务执行总监陈正思。资料图片

机管局获颁「智慧出行大奖」

与此同时，机管局于「2025香港资讯及通讯科技奖」中，获得智慧出行  （智慧物流）金奖及银奖，并在所有金奖得奖者中，进一步获选为「智慧出行大奖」得奖者。「香港资讯及通讯科技奖」于2006年设立，目的是表扬及推广香港各行业的优秀资讯及通讯科技发明和应用。

机管局商务执行总监陈正思表示，当局在应用最新智能科技提升航空货运处理效率的努力得到认可，为此感到欣喜。随着数码化加速推动航空货运业发展，当局将会继续与业务伙伴紧密合作，进一步透过创新提升竞争力，以及巩固香港国际机场作为首选国际航空货运枢纽的地位。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
新盘速递
2025-12-20 06:00 HKT
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
影视圈
16小时前
钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公
钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公
影视圈
18小时前
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
影视圈
20小时前
深圳出发搭高铁6大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
深圳出发搭高铁必去5大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
旅游
2025-12-20 09:00 HKT
深圳大鹏新区第1条地铁12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田/大鹏 必去3大海岸景点
深圳大鹏新区地铁线12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田 必去3大海岸景点
旅游
2025-12-20 10:15 HKT
传奇女星抗脑癌3年离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
传奇女星抗脑癌3年离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
影视圈
15小时前
丈夫中风离世遗大量美股 遗孀不懂处理陷困局 理财专家教转买一产品赚被动收入
丈夫中风离世遗大量美股 遗孀不懂处理陷困局 理财专家教转买一产品赚被动收入
投资理财
6小时前
湾仔停车场凌晨关闸 13车被困场内 警列投诉处理。蔡楚辉摄
湾仔停车场凌晨关闸 13车被困场内 警列投诉处理
突发
8小时前
张栢芝惊爆已立遗嘱 拣好遗照及寿衣：我随时可以走 天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
张栢芝惊爆已立遗嘱  拣好遗照及寿衣：我随时可以走  天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
影视圈
3小时前