中九龙绕道︱陈茂波：市民一日来回可省50分钟车程 续加快落实基建发展蓝图

财政司司长陈茂波表示，贯穿九龙东西的中九龙绕道(油麻地段)今天早上正式通车，来往油麻地与启德的车辆，繁忙时段的车程将可由30分钟大幅缩短至约5分钟。明天首个上班日，便有8条巴士线会使用这条绕道，对于每天都要乘车跨区上班的市民来说，来回合计一日将节省50分钟的车程。随着绕道的另一部分「九龙湾段」于明年落成，整条新路线将与将军澳—蓝田隧道组成六号干线，成为第三条横跨九龙的干线公路。届时，往来将军澳及油麻地的行车时间，将由现时约65分钟大幅减至约12分钟。

陈茂波在网志表示，将会不断完善交通基建网络，快将公布的《运输策略蓝图》，将以「落实以人为本、强化内联外通、促进高效出行、拥抱绿色生活」为愿景，当中就提升科技和人工智能的应用、推进自动驾驶车辆发展、智慧公路管理、提升公交效率、提高与大湾区便捷的交通联系等方面，都会有所着墨；让香港的交通网络与城市管理能更智能化发展，不断提升市民的生活质素和交通出行的便捷体验，并提升城市的竞争力。

陈茂波在网志表示，将会不断完善交通基建网络。陈茂波网志

主要运输基建发展蓝图。陈茂波网志

预计主要干道总长度将增加46%

他指，将继续按「基建先行、创造容量」的方针，加快落实《香港主要运输基建发展蓝图》中提出的一系列铁路、主要干道和智慧绿色集体运输系统项目。在道路网络方面，未来几年主要的项目，除了六号干线余下部分，还包括沙田T4号主干路及北都公路等。随著这些主要干道项目完成，预计主要干道的总长度将增加46%，由现时约260公里增加至接近380公里。

在铁路网络方面，正全速推进东涌线延线、小蚝湾站、屯门南延线、古洞站，以及洪水桥站等项目。这些项目将在2027年起陆续落成。南港岛线（西段）的详细规划及设计亦已于今个月开展，力争于 2034年或之前开通。北环线项目也将同步推展主线和支线工程，争取加快在2034年或之前同步开通。当各个铁路项目完成后，本港铁路网络的总长度将增加44%，由目前约 270 公里增加至接近390公里。

将继续积极融入和服务国家发展大局

陈茂波又提到，英国《Time Out》杂志于2025年进行指标调查，由当地人对当地公共交通，包括巴士、铁路及电车等作出评分，其中香港的公共交通系统全球排名第一。而在国际咨询公司联同美国大学制定的《城市流动就绪指数2024》，香港的公共交通系统也在众多国际大城市中排名第二、绿色运输系统更是亚洲第一。不少访港旅客及曾到外地的朋友，也高度赞许香港交通系统的便捷高效。事实上，《世界竞争力年报》、《国际金融中心指数》等排名，亦把交通网络纳入为评估不同地方竞争力的因素之一。

陈茂波续称，在国家《十五五规划》时期，香港将继续积极融入和服务国家发展大局，其中粤港澳大湾区是新时代国家的重大发展战略，香港跟大湾区兄弟城市的交通基建更深度结合，将可促进人流、物流等生产要素的互通和高效流动。就此，除了北环线支线外，同时全力推动港深西部铁路（洪水桥至前海），争取于2034年完成工程建设，并在联调联试后于2035年同步开通香港段和深圳段，这将更好推动港深两地经济和高端服务业的联动发展。

