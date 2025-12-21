Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中九龙绕道︱陈茂波：市民一日来回可省50分钟车程 续加快落实基建发展蓝图

社会
更新时间：11:49 2025-12-21 HKT
发布时间：11:49 2025-12-21 HKT

财政司司长陈茂波表示，贯穿九龙东西的中九龙绕道(油麻地段)今天早上正式通车，来往油麻地与启德的车辆，繁忙时段的车程将可由30分钟大幅缩短至约5分钟。明天首个上班日，便有8条巴士线会使用这条绕道，对于每天都要乘车跨区上班的市民来说，来回合计一日将节省50分钟的车程。随着绕道的另一部分「九龙湾段」于明年落成，整条新路线将与将军澳—蓝田隧道组成六号干线，成为第三条横跨九龙的干线公路。届时，往来将军澳及油麻地的行车时间，将由现时约65分钟大幅减至约12分钟。

陈茂波在网志表示，将会不断完善交通基建网络，快将公布的《运输策略蓝图》，将以「落实以人为本、强化内联外通、促进高效出行、拥抱绿色生活」为愿景，当中就提升科技和人工智能的应用、推进自动驾驶车辆发展、智慧公路管理、提升公交效率、提高与大湾区便捷的交通联系等方面，都会有所着墨；让香港的交通网络与城市管理能更智能化发展，不断提升市民的生活质素和交通出行的便捷体验，并提升城市的竞争力。

陈茂波在网志表示，将会不断完善交通基建网络。陈茂波网志
陈茂波在网志表示，将会不断完善交通基建网络。陈茂波网志
主要运输基建发展蓝图。陈茂波网志
主要运输基建发展蓝图。陈茂波网志

预计主要干道总长度将增加46%

他指，将继续按「基建先行、创造容量」的方针，加快落实《香港主要运输基建发展蓝图》中提出的一系列铁路、主要干道和智慧绿色集体运输系统项目。在道路网络方面，未来几年主要的项目，除了六号干线余下部分，还包括沙田T4号主干路及北都公路等。随著这些主要干道项目完成，预计主要干道的总长度将增加46%，由现时约260公里增加至接近380公里。

在铁路网络方面，正全速推进东涌线延线、小蚝湾站、屯门南延线、古洞站，以及洪水桥站等项目。这些项目将在2027年起陆续落成。南港岛线（西段）的详细规划及设计亦已于今个月开展，力争于 2034年或之前开通。北环线项目也将同步推展主线和支线工程，争取加快在2034年或之前同步开通。当各个铁路项目完成后，本港铁路网络的总长度将增加44%，由目前约 270 公里增加至接近390公里。

将继续积极融入和服务国家发展大局

陈茂波又提到，英国《Time Out》杂志于2025年进行指标调查，由当地人对当地公共交通，包括巴士、铁路及电车等作出评分，其中香港的公共交通系统全球排名第一。而在国际咨询公司联同美国大学制定的《城市流动就绪指数2024》，香港的公共交通系统也在众多国际大城市中排名第二、绿色运输系统更是亚洲第一。不少访港旅客及曾到外地的朋友，也高度赞许香港交通系统的便捷高效。事实上，《世界竞争力年报》、《国际金融中心指数》等排名，亦把交通网络纳入为评估不同地方竞争力的因素之一。

陈茂波续称，在国家《十五五规划》时期，香港将继续积极融入和服务国家发展大局，其中粤港澳大湾区是新时代国家的重大发展战略，香港跟大湾区兄弟城市的交通基建更深度结合，将可促进人流、物流等生产要素的互通和高效流动。就此，除了北环线支线外，同时全力推动港深西部铁路（洪水桥至前海），争取于2034年完成工程建设，并在联调联试后于2035年同步开通香港段和深圳段，这将更好推动港深两地经济和高端服务业的联动发展。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
新盘速递
2025-12-20 06:00 HKT
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
影视圈
16小时前
钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公
钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公
影视圈
18小时前
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
影视圈
20小时前
深圳出发搭高铁6大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
深圳出发搭高铁必去5大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
旅游
2025-12-20 09:00 HKT
深圳大鹏新区第1条地铁12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田/大鹏 必去3大海岸景点
深圳大鹏新区地铁线12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田 必去3大海岸景点
旅游
2025-12-20 10:15 HKT
传奇女星抗脑癌3年离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
传奇女星抗脑癌3年离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
影视圈
15小时前
丈夫中风离世遗大量美股 遗孀不懂处理陷困局 理财专家教转买一产品赚被动收入
丈夫中风离世遗大量美股 遗孀不懂处理陷困局 理财专家教转买一产品赚被动收入
投资理财
6小时前
湾仔停车场凌晨关闸 13车被困场内 警列投诉处理。蔡楚辉摄
湾仔停车场凌晨关闸 13车被困场内 警列投诉处理
突发
8小时前
张栢芝惊爆已立遗嘱 拣好遗照及寿衣：我随时可以走 天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
张栢芝惊爆已立遗嘱  拣好遗照及寿衣：我随时可以走  天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
影视圈
3小时前