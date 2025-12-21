Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中九龙绕道︱油麻地段通车 繁忙时段往九龙湾仅5分钟 陈美宝：火灾后运输基建不能停下来

社会
更新时间：08:52 2025-12-21 HKT
发布时间：08:52 2025-12-21 HKT

中九龙绕道（油麻地段）通车仪式今晨（21日）举行，运输及物流局局长陈美宝强调，工程上天、下地、出海，涵盖隧道爆破、加建天桥等复杂工序，需要兼顾闹市施工、环境评估及居民需要，她感谢工程团队成功克服各种困难，令城市运转从未停步。开通后，繁忙时段由油麻地前往九龙湾的车程可由30分钟缩短至5分钟，缓解交通挤塞。

陈美宝：基建先行带动社区命脉畅顺流转

陈美宝说，宏福苑大火令人非常心痛，现在社会正经历复常，而社会发展和经济，尤其是运输基建「唔能够停落嚟」。她表示，要做到基建先行，制造运力，从而带动社区命脉能畅顺流转。

陈美宝主持通车仪式时形容，今次中九龙绕道（油麻地段）项目「有大有细」，大是指工程浩大，穿越油麻地、佐敦和启德等地，当中包括7条铁路路线，距离最近的港铁隧道仅有3米。另外，工程合共2400次爆破，最短的爆破时间窗口仅有15分钟。为了精准跟进和完成，需要团队合作和科技应用，例如，采用建筑讯息模拟系统和智慧工地管理平台。

陈美宝称赞：中九龙绕道是无数工程师汗水与努力的成果

至于细的方面，则是心思缜密，工程范围覆盖多个重要设施，包括油麻地警署、油麻地玉器小贩市场等等。陈美宝称赞，中九龙绕道是无数工程师汗水与努力的成果，项目团队匠心独运的信念，正正是香港精神。

今早出席主礼仪式的包括交通咨询委员会主席黄仕进、运输及物流局常任秘书长丘卓恒、路政署署长邱国鼎、运输署署长李颂恩等人。

中九龙绕道（油麻地段）全长4.7公里，采用双程三线分隔车道的设计，车速限制为每小时80公里。绕道连接西九龙的油麻地交汇处，与东九龙的启德发展区及九龙湾道路网。

记者：谢宗英

摄影：刘骏轩
 

