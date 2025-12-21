冬至天气｜大致天晴及干燥 最高气温约25度 圣诞期间天气清凉

天文台今日（12月21日）表示，一股东北季候风补充正逐渐影响广东沿岸。本港地区今日天气预测，大致天晴及干燥。日间温暖，市区最高气温约25度，新界再高一两度。吹和缓东北风，稍后离岸及高地风势间中清劲。

冬至天气︱料本周后期天气清凉

展望星期一及星期二初时风势较大，气温稍为下降。星期三日间温暖。圣诞节假期早晚清凉，日间干燥。

一股东北季候风补充会在今早抵达广东沿岸，星期一及星期二初时风势较大，气温稍为下降。随著季候风缓和，本周中期该区气温回升。受另一股干燥的季候风补充影响，圣诞节假期华南沿岸气温再度下降，该区早晚清凉。周末期间广东沿岸地区天色好转，天气干燥，内陆日夜温差较大。