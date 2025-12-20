宏福苑五级火｜善款数字持续攀升 援助基金增至40亿元

大埔宏福苑火灾死伤惨重，各界踊跃捐助支援灾民，善款数字至今仍不断攀升。截至今日（20日）中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款约37亿元，连同政府投入的3亿元启动资金，基金总额约为40亿元，会用在协助居民重建家园，是长期和持续的支援。

较长期安置受影响居民单位尚有1000多个

目前能够用于较长期安置受影响居民的单位尚有1000多个。位于不同区域的过渡性房屋和房屋协会项目目前仍可提供约500个单位。此外，位于屯门的宝田中转房屋及位于启德的「启航1331」，共有约900个单位供应。

宏福苑大火死亡人数增至161人。资料图片

截至今日上午，共有581名居民居于民政及青年事务局协调的酒店房间，559名市民居于青年宿舍／营舍；另有3 513名居民现居于房屋局的过渡性房屋、房协项目或屯门宝田中转房屋的单位。



政府与资讯科技业界构建的物资捐献网上平台继续运作，团体及市民可于平台登记可捐赠的物资。政府至今共收到约2 000个登记，其中约三成由机构提出，而余下的由市民个人提出。已登记可捐献物品种类涵盖食品及饮品、衣物、日常生活用品、寝具、电器等多个类别。政府正透过相关政策局、政府部门和服务团体掌握居民的实际需要后进行物资配对工作，以便陆续把适用物资派送往有需要的地点。至今已有超过29 000件涵盖不同类别的物资配送至多个地点。物资配对和分发工作会持续进行。

相关新闻:

宏福苑五级火｜大埔浸信会公立学校灾后获批新校舍 下学年迁入前基正小学复课

宏福苑五级火｜大埔租盘业主闻发补助金予灾民后加租 麦美娟吁勿「趁火打劫」

宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加