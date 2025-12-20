30岁男子感染侵入性脑膜炎双球菌 一度神智模糊及失语 潜伏期无外游

衞生署衞生防护中心（中心）今日（20日）正调查一宗侵入性脑膜炎双球菌感染个案，涉及一名过往健康良好的30岁男子，他于12月18日开始出现发烧、全身乏力及呕吐，昨日（19日）到仁济医院急症室求医，需留院治疗。病人其后曾出现神智模糊及失语，现时情况稳定。他的脑脊液样本经化验后，证实对脑膜炎双球菌呈阳性反应，临床诊断为脑膜炎。

患者潜伏期无外游 家居接触者无病征

初步调查显示，病人潜伏期内没有外游，他的家居接触者至今没有出现病征。中心会向其密切接触者派发预防性药物并继续进行调查。

侵入性脑膜炎双球菌感染是法定须呈报传染病。计及上述个案，中心今年录得11宗个案。



脑膜炎双球菌感染是由脑膜炎双球菌所引起，主要经由直接接触带菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而传播。当细菌入侵血液（脑膜炎双球菌血症）或包围脑部及脊髓的内膜（流行性脑膜炎）时，可引致严重病症。脑膜炎双球菌血症的病征包括突发性发烧、剧烈头痛、皮肤出现瘀斑及休克，严重者甚至会致命。流行性脑膜炎的病征包括发高烧、剧烈头痛、颈部僵硬及嗜睡，亦会有呕吐、畏光或皮疹等情况出现，若情况严重更可造成脑部损害或死亡。