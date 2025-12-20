Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

网传关爱队圣诞新年停派饭 深水埗民政事务处澄清：说法不实

更新时间：21:06 2025-12-20 HKT
发布时间：21:06 2025-12-20 HKT

民政事务总署今日( 20日 )于社交平台发文，指近日社交媒体上有网民声称，深水埗F04石硖尾小区关爱队于今年12月22日至2026年1月4日期间暂停派饭，并试图将有关安排归咎于「关爱队要庆祝圣诞及新年」。深水埗民政事务处就此澄清，指有关说法并不属实。

该署指有关派饭活动是石硖尾街坊福利会在惜食堂支持下的安排，并由石硖尾邨居民服务中心（服务中心）负责派发，相关安排与石硖尾小区关爱队无关。

一如以往长假期的运作安排，由于惜食堂中央厨房于公众假期期间未能供应饭盒，加上根据过往经验，临近节日期间对饭盒的需求有所下降，相关派饭服务因此暂停。服务中心亦会于饭卡上清楚标示有饭盒供应的日子，让受助者及早作出安排。虽然石硖尾邨居民服务中心为小区关爱队的承办团体，但上述派饭活动属服务中心的恒常社区服务。

该署强调全港18区455队小区关爱队，将一如既往按区情区需，把关爱工作做得更深更广，为社区送暖送爱。

