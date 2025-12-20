Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜律师会于启德「启福居」设免费法律咨询服务柜位 即日起投入运作

社会
更新时间：20:49 2025-12-20 HKT
发布时间：20:49 2025-12-20 HKT

大埔宏福苑火灾造成161人死亡，大批灾民失去家园。香港律师会一直与大埔火灾受影响家庭同行，在这段艰难时期致力提供便捷的法律支援。经与相关单位积极协调后，香港律师会已于启德「启福居」设立紧急免费法律咨询服务柜位，并于今日( 20日 )投入运作，让已迁往该处居住的受影响家庭可就近获取免费法律意见。香港律师会衷心感谢所有义务律师无私付出时间与专业支援。

目前，以下免费法律咨询柜位已于2025年12月起投入运作：

1. 乐善村（大埔汀角路83号）

2. 善楼（大埔船湾陈屋168号）

3. 策诚轩（大埔大埔公路大埔滘段）

4. 乐和·东寓（马鞍山落禾沙里3号）

5. 路德会双鱼荟（元朗八乡粉锦公路160号）

6. 启德启福居（启德沐安街第1B3区）

受影响居民可透过以下连结，预约紧急免费现场法律咨询服务：

．预约登记表：https://tinyurl.com/TaipoOLRegist

．详情请见：https://tinyurl.com/3cak9k2p

提交申请后，香港律师会将于两个工作天内由专人联络，确认登记及会面详情。欢迎有需要的居民尽早登记，以便该会作出适当安排。

 

