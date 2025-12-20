冬至前夕｜街市人头涌涌 市民提早买餸准备做节 避开正日免挨贵价

明日( 21日 )是冬至，不少市民选择提早到街市采购食材，准备明天的团年饭。《星岛头条》记者到荃湾一个街市观察，街市内人潮涌现，海鲜及蔬菜摊档均逼满人，街市旁边的菜档及烧味档亦大排长龙，有不少市民拉着购物车「入货」。有街坊计划明天一早买海鲜，希望子女可以吃到新鲜鲍鱼；亦有市民特意提早买餸，避开冬至正日免挨贵价。

明天才买海鲜 （海鲜）要即刻食才新鲜

有住在荃湾区的街坊张生张太表示，今天主要买了粟米、莲藕等食材准备煲汤，亦买了蔬菜及水果。至于海鲜类，张太则称要留待明天一早到街市购买，「明天才买海鲜，（海鲜）要即刻食才新鲜。」她计划今年冬至饭花费约500元买东星斑、虾及鲍鱼等，「看到什么好就买什么，也准备要蒸鱼，加上小朋友喜欢吃姜丝蒸鲍鱼。」她称今日的价格与平日差不多，「粟米贵了一些，其他没什么特别。」

从青衣搭小巴过来荃湾的刘氏夫妇表示，今年提早准备冬至饭，合共花费逾500元。刘先生称，家里比较传统要拜神，所以买了烧味及鸡，加上子女会回来吃饭，故提早准备了炆花胶「加餸」。他坦言，外出吃饭要排队，尤其是明天是冬至，可能排队一个小时，「虽然子女结了婚，搬出去住，但明天都会回来过冬，冬大过年，所以一定要一起吃饭，是会比较丰富的一餐。」

市民郭先生表示，今天已购买冬至饭的部分食材，花费约5、600元，另外亦准备了圣诞礼物给家人，「买了蔬菜、脆肉鲩等，准备明天打边炉。」他称，提早买餸可以避开冬至加价，「今天的价钱与平日相近，可能明天会贵3成左右，所以提早买定。」

贩卖海鲜的摊档员工黄小姐亦表示，冬至前夕海鲜的销情与平日相若，预计明天会「旺场」一些。她又称，冬至正日的入货量比平时多一成；至于价钱方面，反而相比起去年稍低，「因为大家消费意欲都不高，也希望明天可以好一些，以往最多人会买长脚蟹、龙虾『做节』。」

记者：何姵妤

摄影 : 刘骏轩