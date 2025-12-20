宏福苑大火｜同一承建商屯门怡乐花园丢失「履约保证书」正本 业主忧工程烂尾无法追讨

大埔宏福苑早前发生五级大火，位于屯门的怡乐花园与宏福苑同样由「宏业建筑工程」负责大维修工程，早前已按政府要求拆除外墙棚网。惟近日有业主发现与「宏业」签订的「履约保证书」正本不知去向，担心若「宏业」未能履行合约，无法取回约700万的保证金。有年初购入单位的新业主亦担心大厦安全问题，冀尽早完成维修工程。

业主追查维修工程700万保证金文件仅见副本

住在第二座的业主余先生表示，早前向管业处及法团查询，发现与「宏业」签订的「履约保证书」正本不知去向，该文件可以保障若承建商日后未能履行合约，保证人需赔钱或完成合约，当中涉及约700万元的保证金，「因为宏业停工后，有业主提醒大家，维修工程有一份保证金，于是在业主们向法团多次追问下，他们称有一张由中银开出的不可撤销信件的副本，又指屋苑律师认为可证明保证书的存在」。其后管业处及法团亦有出通告，指至今从未见过「履约保证书」正本，法团主席亦于12月18日向警方报失。

工人追薪扬言「放火」引业主忧心

余先生指，有住户已到警署报警遗失重要档案，大家也很担心日后拿不回保证金， 「副本会否获银行接纳，真的不敢说，也希望银行可协助，有其他律师称未必要（履约保证书）正本，但若因为没有正本，而不能取得保证金，对我们屋苑有很大的损失。」

除了担心工程费用及进度之外，余先生亦提到，早前有二判工人在屋苑外追粮，更有工人激动说要「放火」，「万一真是有人放火，会否蔓延开去？所以昨天在无事前通知下，有工人开工，我也担心会否有激进的工人混进来，不知中途会发生什么事。」

新业主忧工程延滞产生额外费用

今年初购入单位自住的业主周先生表示，当初买入单位后，计划于6月完成装修入伙，大维修亦将接近尾声，可以与家人享受「安乐窝」，但维修工程一拖再拖，「他们都有出通告，目标9、10月（完成），但就一直拖延。」

周先生称，虽然是新搬入来，不需要缴付大维修费用，但工程延滞可能有额外费用，「这个都是大家的忧虑，现在未有一个实际的情况，例如日后哪一间公司做、业主也要表决等，才知道最后结果」。相比担忧楼价会否影响，他更担心安全问题，「因为一座之前都发生数次火警，所以也会担心，大家都希望完成工程。」

法团前主席批维修工程欠透明

2016年业主立案法团前主席刘先生认为，承建商、顾问公司、物管及法团积极性及透明度很低，过往做了决定也不通知业主，有一些较重要的资讯需在业主查询和要求下，才会张贴当眼处，「以工期延期为例，原定今年7月完工，顾问公司例会上已多次提醒是否需要申请延期，承建商直到6月底才开腔提出」。他又称，昨早有4个「宏业」工人开工，后来向物管公司查询才知道，他们是过来搬运物料，「变了他们一边开工，管理处一边出通告通知大家。」

