海都酒家等4酒楼拖粮近1100万元 工会助98工友追讨 58人已申索得直

劳联与香港饮食业职工会联合会于今年10月至12月期间，接获98名饮食业员工求助，指被拖欠薪金、遣散费等款项，涉及4间食肆，包括已于11月1日结业的金钟「名人饭堂」海都酒家，涉及21人，追讨总额约297万元；另外两间酒楼为同一饮食集团旗下的沙田及青衣分店，分别涉及26及32人，追讨总额分别约296万及370万元；最后一间为位于红磡的酒楼，涉及19人，追讨总额约127万元。

沙田及青衣酒楼58名工友已申索得直 其余个案仍待上庭

工会协助被欠薪工友向劳资审裁处入禀，申索总额接近1,100万元，包括欠薪、代通知金、遣散费、有薪年假、补假及假期等款项。目前，沙田及青衣连锁酒楼的58名工友已获法庭裁断申索得直，稍后将到劳工处向破欠基金申请特惠款项。其余工友的个案则仍待上庭申索。

3间食肆另外拖欠合共约71万元强积金供款

此外，涉事酒楼中有3间出现拖欠强积金供款的情况。金钟海都酒家欠供3个月，约15.9万元；沙田及青衣分店则各欠供4个月，分别约25.1万元及30万元。工会将继续协助工友跟进。据工友指出，上述三间中式酒楼均经历由旧公司转为新公司经营，除位于金钟的中式酒楼已结业外，另外两间目前仍有营运。

劳联主席林振升表示，部份工友被拖欠强积金供款，由于现时破欠基金特惠款项并不包括欠供强积金，加上部份公司已申请破产，追回欠供强积金的机会微乎其微，建议政府检讨破欠基金保障范围，并包括欠供强积金，涉及款项数目相对欠薪部份而言只属少数，相信基金的财政可以承担。现时饮食业欠薪情况极不理想，促请雇主在结业时应履行雇佣条例责任支付员工权益。针对过往部份食肆在结业前或更换新公司继续经营，旧公司亦继续拖欠薪金，做法疑似有故意拖粮欠薪之嫌，把支付薪金的责任转嫁到破欠基金上。劳联认为劳工处应更主动调查公司资产转移情况，以及负责人是否在短时间内另设新公司等可疑情况，减少欠薪情况及避免破欠基金被滥用。

相关新闻：金钟海都酒家结业｜「名人饭堂」开业38年 11.1光荣结业 经理：业主决定全层承租予下手租户