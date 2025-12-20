Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜大埔租盘业主闻发补助金予灾民后加租 麦美娟吁勿「趁火打劫」

社会
更新时间：13:10 2025-12-20 HKT
发布时间：13:10 2025-12-20 HKT

政府将向宏福苑业主提供为期两年、每年15万元的租金补助，首批7.5万元补助金将于星期一起发放。民政及青年事务局局长麦美娟表示，留意到大埔区内有租盘业主在补助公布后加租，她呼吁业主体恤居民处境，勿「趁火打劫」大幅加租。

麦美娟建议宏福苑居民考虑入住政府过渡屋单位

麦美娟指出，理解宏福苑居民希望继续在原区居住以便上班上学，但若无法在区内找到合适租盘，建议考虑入住政府提供的过渡屋单位。她强调，现时过渡屋供应充足，能满足居民需求，且租金较低，居民缴租后仍有余额应付其他生活开支，包括交通费。

补助金既能满足居住需求 亦能支援日常生活

对于有宏福苑居民质疑政府原先承诺提供免费住屋直至重建完成，麦美娟回应称，补助金旨在让居民有更多选择，以自身方式解决中期住屋问题。她表示，无论居民现居于过渡屋单位、酒店、青年宿舍或暂住亲友家中，政府均按公平原则发放相同金额补助。她补充，入住过渡屋的居民无需额外负担租金，更可运用补助余额应付生活所需，即这笔补助既能满足居住需求，亦能支援日常生活，认为此安排较最初说法更为周全。

