Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊利沙伯医院走犯 男疑犯涉逃逸后未付的士车资及偷窃司机财物等 被控在合法羁押下逃走等5罪 还押至下周一再讯

社会
更新时间：12:12 2025-12-20 HKT
发布时间：12:12 2025-12-20 HKT

牵涉抢劫及盗窃案的35岁男疑犯昨（19日）早被押解到伊利沙伯医院照X光期间涉嫌逃走，其后疑先后乘搭至少2辆不同的士，但没有付车资便离，并涉偷窃相关的士司机的背囊和手机等财物，涉款共约3,600元；警方最终在元朗成功拘捕该男疑犯，并控告他在合法羁押下逃走、盗窃和不付款而离去等5罪。男疑犯今被押解至西九龙裁判法院提堂，他暂毋须答辩，须还押至下星期一（22日）在九龙城裁判法院再讯，以待本案与男疑犯本身所涉的抢劫案一并处理。

本案35岁男被告林俊华、报称任职地盘工人，他被控1项在合法羁押下逃走、2项盗窃和2项不付款而离去罪。

牵涉抢劫及盗窃案的35岁男疑犯昨（19日）早被押解到伊利沙伯医院照X光期间涉嫌逃走。资料图片
牵涉抢劫及盗窃案的35岁男疑犯昨（19日）早被押解到伊利沙伯医院照X光期间涉嫌逃走。资料图片
控方今天申请案件押后至星期一在九龙城法院再讯，以待本案与被告所涉的九龙城案件一并处理，获裁判官陈志辉批准。资料图片
控方今天申请案件押后至星期一在九龙城法院再讯，以待本案与被告所涉的九龙城案件一并处理，获裁判官陈志辉批准。资料图片

控罪指，被告于2025年12月19日在九龙油麻地加士居道伊利沙伯医院主翼一楼走廊、在警员谢国辉的合法羁押下逃走；被告同日在上水百和路与保健路交界明知须支付245元的士费用，却不诚实地从的士离去、意图逃避应付款项，并偷窃1个属于邱汉林、价值180元的灰色背囊；及同日在天水围屏山塘坊村151号外不诚实地从另一的士离去，意图逃避200元的士费用，并偷窃一部属于黄卓洪、价值3000元的手机。

控方今天申请案件押后至星期一在九龙城法院再讯，以待本案与被告所涉的九龙城案件一并处理，获裁判官陈志辉批准；被告在该九龙城案件中，则被控盗窃、不付款而离去及抢劫等3罪。被告没有保释申请，须还押候讯。

案件编号：WKCC5874/2025
法庭记者：王仁昌
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
即时中国
4小时前
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
20小时前
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
投资理财
7小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
19小时前
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
影视圈
4小时前
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
影视圈
21小时前
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
饮食
19小时前
宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加
02:27
宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加
突发
2小时前
溏心风暴2.0︱上海大妈独吞家人拆迁赔偿 每晚瞓「百万现金大床」
溏心风暴2.0︱上海大妈独吞家人拆迁赔偿 每晚瞓「百万现金大床」
即时中国
6小时前
影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
影视圈
15小时前