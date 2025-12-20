伊利沙伯医院走犯 男疑犯涉逃逸后未付的士车资及偷窃司机财物等 被控在合法羁押下逃走等5罪 还押至下周一再讯

牵涉抢劫及盗窃案的35岁男疑犯昨（19日）早被押解到伊利沙伯医院照X光期间涉嫌逃走，其后疑先后乘搭至少2辆不同的士，但没有付车资便离，并涉偷窃相关的士司机的背囊和手机等财物，涉款共约3,600元；警方最终在元朗成功拘捕该男疑犯，并控告他在合法羁押下逃走、盗窃和不付款而离去等5罪。男疑犯今被押解至西九龙裁判法院提堂，他暂毋须答辩，须还押至下星期一（22日）在九龙城裁判法院再讯，以待本案与男疑犯本身所涉的抢劫案一并处理。

本案35岁男被告林俊华、报称任职地盘工人，他被控1项在合法羁押下逃走、2项盗窃和2项不付款而离去罪。

牵涉抢劫及盗窃案的35岁男疑犯昨（19日）早被押解到伊利沙伯医院照X光期间涉嫌逃走。资料图片

控方今天申请案件押后至星期一在九龙城法院再讯，以待本案与被告所涉的九龙城案件一并处理，获裁判官陈志辉批准。资料图片

控罪指，被告于2025年12月19日在九龙油麻地加士居道伊利沙伯医院主翼一楼走廊、在警员谢国辉的合法羁押下逃走；被告同日在上水百和路与保健路交界明知须支付245元的士费用，却不诚实地从的士离去、意图逃避应付款项，并偷窃1个属于邱汉林、价值180元的灰色背囊；及同日在天水围屏山塘坊村151号外不诚实地从另一的士离去，意图逃避200元的士费用，并偷窃一部属于黄卓洪、价值3000元的手机。

控方今天申请案件押后至星期一在九龙城法院再讯，以待本案与被告所涉的九龙城案件一并处理，获裁判官陈志辉批准；被告在该九龙城案件中，则被控盗窃、不付款而离去及抢劫等3罪。被告没有保释申请，须还押候讯。

案件编号：WKCC5874/2025

法庭记者：王仁昌

