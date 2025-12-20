Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南港岛线西段｜获邀请展开南详细规划及设计 港铁表示欢迎 尽快启动相关工作

社会
更新时间：12:09 2025-12-20 HKT
发布时间：12:09 2025-12-20 HKT

港铁公司欢迎政府今日（20日）宣布，已获行政长官会同行政会议批准邀请公司展开南港岛线（西段）项目的详细规划及设计工作。港铁公司将尽快启动相关的规划和设计工作，为兴建南港岛线（西段）项目作好准备。 

配合政府计划，南港岛线（西段）将采用智慧绿色集体运输系统，项目包括全长约7.5公里的隧道及高架桥，黄竹坑及香港大学两个分别接驳南港岛线（东段）和港岛线的转乘站，香港仔、田湾、华贵、华富、数码港及玛丽医院六个中途站，以及邻近未来数码港站的一个车厂。 

南港岛线（西段）落成后将会连接南港岛线（东段）和港岛线，为港岛的南区及西区提供便捷、环保的铁路服务，进一步完善两区和港岛的铁路通达性，以及联通港铁的铁路网络。由于预计的项目走线将途经区内的住宅、医院、学校等各主要社区设施或其邻近范围，公司会致力与各持份者保持沟通，以落实惠及社区的发展和连系的走线方案。 

港铁公司行政总裁金泽培表示，考虑到地势起伏的限制和成本效益，南港岛线（西段）项目将采用智慧绿色集体运输系统连接港铁现有网络。港铁公司欢迎政府邀请就项目开展详细规划及设计工作，公司会与政府保持紧密协作，与社区保持沟通，以配合预期的工程及竣工规划。
 

