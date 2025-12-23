星岛新闻集团「 2026年港人理财投资展望调查」 答问题拎礼品

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：07:00 2025-12-23 HKT
发布时间：07:00 2025-12-23 HKT

2026年来临，港人在财富管理与投资规划有何大计？星岛新闻集团于12月23日至2026年1月2日进行「2026年港人理财投资展望调查」，内容涵盖市民日常储蓄、资产配置、投资风险承受能力及投资部署等，以了解港人在新一年的理财与投资策略。

为答谢大家支持，编辑部会在「2026年你有什么致富大计？」题目，拣选具创意的答案，得奖者会获得以下丰富礼品︰

点击答问题赢大奖：https://bit.ly/48Z1QcU

大奖︰ 
．BLACKPINK香港演唱会门票2张，总值$5798，名额1个 。

二奖︰
  ．德国宝健康鲜磨胚芽米机，价值$3,970，名额2个 。

三奖︰
  ．SMARTECH智能煮食锅，价值$1,498，名额2个。

四奖︰
．Casetify MagSafe充电器，价值$589，名额2个；或
．BRUNO 手提蒸气挂烫机，价值$568，名额3个 ；或
．Blackmores 抗氧保湿丸，价值$399， 名额40个 。
（以上礼品随机派发，不可挑选或更换。）

优异奖：
．谭仔云南米线/谭仔三哥米线$50现金券，名额100个。

