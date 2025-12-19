装修工认与智障女友性交判监6周 曾称不知女方有智力问题 官斥卸责图淡化违法行为

43岁装修工与29岁智障女子发展情侣关系后，在没有使用安全套下性交，及后将女方介绍给友人的16岁儿子，未成年男生亦与女方两度性交。涉案两男早前各承认两项与精神上无行为能力的人非法性交罪，16岁被告被判入狱6星期，43岁被告则押后至今日在西九龙裁判法院接受判刑。何官判刑时斥，被告声称与事主为情侣关系，却说不知事主有智力障碍，更图将责任脱卸在对方身上，以淡化自己的违法行为，终判他监禁6星期。

被告曾指不知女方智力问题声言无辜

两名男被告依次为，43岁装修工张子立及16岁何姓男生，各面对两项与精神上无行为能力的人非法性交罪。控罪指，张于2021年12月1日与2022年3月31日之间，两度与属精神上无行为能力人士的女子X非法性交；16岁何姓男生则被控于2022年3月20日与2022年4月14日之间，分别在尖沙咀国际广场的残厕及重庆大厦的单位内，与X非法性交。16岁被告早前认罪并已判监6星期。

裁判官何慧娴判刑时指，本案性质严重，被告声称与事主X属情侣关系，却指不知X是智力障碍人士，更想将责任脱卸在X上，认为自己是无辜。被告在报告中表示，不愿意接受感化及辅导，与本案其他被告仍有联络，企图淡化其违法行为。被告没有稳定的工作及规律的生活，有刑事定罪记录，有酗酒及毒品问题，何官考虑后判被告监禁6星期。

辩方引述被告张子立的感化及社会服务令报告，指被告的表达能力差，学历有限，沟通上有限制，故报告内容不算正面。报告中提及，被告拒绝感化官的家访，皆因被告担心家人知悉事件，不知家人是否能承受。另外被告身负一笔40万元的债项，但他其实有于茶餐厅任职侍应，并非没有还债的打算。尽管被告称不知X是智力障碍人士，认为X亦需承担责任，惟此说法仅是认罪前的演绎，望法庭能再为被告索取报告。

16岁男童透过被告认识X并与女方非法性交

案情指，29岁女事主X在2019年被诊断出智力障碍，并持有残疾人士登记证（俗称白卡）。在2020年，首被告张子立透过社交平台Facebook认识X，X及后要求发展情侣关系，2人开始约会，并在2021年9月至2022年4月之间发生性行为。张被捕后，在警诫下承认明知X有智力障碍，仍与X发生性行为。

在2022年3月，X接获张来电，要求X到重庆大厦照顾一名怀孕的女性朋友。X到达后，与该女性朋友的儿子、即本案另一被告16岁何姓男生外出，何将X带到尖沙咀商场的残厕，脱去X的衣服，要求X躺在地板上，并在没有使用安全套的情况下与X性交。何另曾在重庆大厦与X性交。在警诫下，何承认获张告知X患智力障碍，惟何从未直接向X确认此事。

案件编号：WKCC2246/2024

法庭记者：黄巧儿