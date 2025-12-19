Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

装修工认与智障女友性交判监6周 曾称不知女方有智力问题 官斥卸责图淡化违法行为

社会
更新时间：19:00 2025-12-19 HKT
发布时间：19:00 2025-12-19 HKT

43岁装修工与29岁智障女子发展情侣关系后，在没有使用安全套下性交，及后将女方介绍给友人的16岁儿子，未成年男生亦与女方两度性交。涉案两男早前各承认两项与精神上无行为能力的人非法性交罪，16岁被告被判入狱6星期，43岁被告则押后至今日在西九龙裁判法院接受判刑。何官判刑时斥，被告声称与事主为情侣关系，却说不知事主有智力障碍，更图将责任脱卸在对方身上，以淡化自己的违法行为，终判他监禁6星期。

被告曾指不知女方智力问题声言无辜

两名男被告依次为，43岁装修工张子立及16岁何姓男生，各面对两项与精神上无行为能力的人非法性交罪。控罪指，张于2021年12月1日与2022年3月31日之间，两度与属精神上无行为能力人士的女子X非法性交；16岁何姓男生则被控于2022年3月20日与2022年4月14日之间，分别在尖沙咀国际广场的残厕及重庆大厦的单位内，与X非法性交。16岁被告早前认罪并已判监6星期。

裁判官何慧娴判刑时指，本案性质严重，被告声称与事主X属情侣关系，却指不知X是智力障碍人士，更想将责任脱卸在X上，认为自己是无辜。被告在报告中表示，不愿意接受感化及辅导，与本案其他被告仍有联络，企图淡化其违法行为。被告没有稳定的工作及规律的生活，有刑事定罪记录，有酗酒及毒品问题，何官考虑后判被告监禁6星期。

辩方引述被告张子立的感化及社会服务令报告，指被告的表达能力差，学历有限，沟通上有限制，故报告内容不算正面。报告中提及，被告拒绝感化官的家访，皆因被告担心家人知悉事件，不知家人是否能承受。另外被告身负一笔40万元的债项，但他其实有于茶餐厅任职侍应，并非没有还债的打算。尽管被告称不知X是智力障碍人士，认为X亦需承担责任，惟此说法仅是认罪前的演绎，望法庭能再为被告索取报告。

16岁男童透过被告认识X并与女方非法性交

案情指，29岁女事主X在2019年被诊断出智力障碍，并持有残疾人士登记证（俗称白卡）。在2020年，首被告张子立透过社交平台Facebook认识X，X及后要求发展情侣关系，2人开始约会，并在2021年9月至2022年4月之间发生性行为。张被捕后，在警诫下承认明知X有智力障碍，仍与X发生性行为。

在2022年3月，X接获张来电，要求X到重庆大厦照顾一名怀孕的女性朋友。X到达后，与该女性朋友的儿子、即本案另一被告16岁何姓男生外出，何将X带到尖沙咀商场的残厕，脱去X的衣服，要求X躺在地板上，并在没有使用安全套的情况下与X性交。何另曾在重庆大厦与X性交。在警诫下，何承认获张告知X患智力障碍，惟何从未直接向X确认此事。

案件编号：WKCC2246/2024
法庭记者：黄巧儿

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
7小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
10小时前
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
影视圈
9小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
49分钟前
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
03:11
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪出殡 一代英魂长眠浩园 同袍：你是我们的英雄
突发
9小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
21小时前
「借钱党」荃湾活跃 长发女凭一可怜理由 周街借钱搭车回家 问完又问有街坊连中两元
借钱党荃湾活跃 长发女凭一可怜理由 周街借钱搭车回家 问完又问有街坊「连中两元」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
伊利沙伯医院走犯│疑犯换衫逃至元朗终落网 被按地制服相片曝光
01:15
伊利沙伯医院走犯│疑犯换衫逃至元朗终落网 被按地制服相片曝光
突发
2小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
夜夜奸自闭智障继女 铝窗工认6罪重囚14年半 官指被告未流露一丝悔意
夜夜奸自闭智障继女 铝窗工认6罪重囚14年半 官指被告未流露一丝悔意
社会
7小时前