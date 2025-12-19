宏福苑大火︱业主获15万租金补助 区议员称回应居民诉求 足够租用大埔单位

政府支援大埔宏福苑灾民，昨日（18日）公布「大埔宏福苑援助基金」推出新一轮补助措施，将向受影响业主发放每年15万元的租金补助，为期两年，并发放一次性5万元搬迁津贴，受影响租户亦会获一次性5万元搬迁津贴。大埔区议员陈建君今日（19日）向《星岛头条》表示，相关补助是听取居民意见后制定，让居民更灵活安排中长期居住计划，形容是「政府回应居民的贴心安排」。

陈建君认为，每年15万元租金补助原则上足够租用同区单位。图为大埔墟。

中短期租金支援是必要之举

陈建君指，部分居民认为过渡性房屋在交通、生活等方面不便，且居住环境与以往有差异，因此补助有助他们寻找更合适的居所。对于政府向受影响业主发放每年15万元租金补助是否足够租用同区单位，陈建君认为原则上可行，呼吁区内业主体恤情况，与社区同舟共济，照顾灾民需要。

她续称，倘原区内未能找到合适单位，居民亦可考虑邻近区域，例如粉岭、上水等地寻找房源，往返大埔的交通仍较便利，相信对居民返回原区工作或就学影响有限。她又指，居民如在就业、子女照顾等方面需要支援，可向政府反映，建议政府协调地区资源，优先为灾民提供托儿等社区配套服务，以助他们兼顾生活与家庭需要。

现时援助基金约有38亿元，至今已动用12亿元。被问及从公共财政角度，是否会无限期发放现金支援，陈建君表示，现阶段为受影响居民提供中短期租金支援是必要之举，但长远必须妥善厘定并落实最终赔偿安排，全面协助居民过渡。

她强调，落实赔偿方案并让居民知悉详情是政府当前要务，有助居民了解资金分配、个人可获赔偿额度，以及剩余款项的运用方向。在赔偿完成后，剩余资金可规划用于居民关注的项目，例如生活支援或迁入新居后的配套服务，以善用款项达至最大效益。她指政府正聆听不同意见，相信很快会有方案落实，让市民获得相关支援及实质帮助。

