Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱业主获15万租金补助 区议员称回应居民诉求 足够租用大埔单位

社会
更新时间：18:38 2025-12-19 HKT
发布时间：18:38 2025-12-19 HKT

政府支援大埔宏福苑灾民，昨日（18日）公布「大埔宏福苑援助基金」推出新一轮补助措施，将向受影响业主发放每年15万元的租金补助，为期两年，并发放一次性5万元搬迁津贴，受影响租户亦会获一次性5万元搬迁津贴。大埔区议员陈建君今日（19日）向《星岛头条》表示，相关补助是听取居民意见后制定，让居民更灵活安排中长期居住计划，形容是「政府回应居民的贴心安排」。

相关新闻：宏福苑五级火｜政府：向受影响业主发放每年15万元租金补助 业主及租户获发5万元搬迁补助

陈建君认为，每年15万元租金补助原则上足够租用同区单位。图为大埔墟。
陈建君认为，每年15万元租金补助原则上足够租用同区单位。图为大埔墟。

中短期租金支援是必要之举

陈建君指，部分居民认为过渡性房屋在交通、生活等方面不便，且居住环境与以往有差异，因此补助有助他们寻找更合适的居所。对于政府向受影响业主发放每年15万元租金补助是否足够租用同区单位，陈建君认为原则上可行，呼吁区内业主体恤情况，与社区同舟共济，照顾灾民需要。

她续称，倘原区内未能找到合适单位，居民亦可考虑邻近区域，例如粉岭、上水等地寻找房源，往返大埔的交通仍较便利，相信对居民返回原区工作或就学影响有限。她又指，居民如在就业、子女照顾等方面需要支援，可向政府反映，建议政府协调地区资源，优先为灾民提供托儿等社区配套服务，以助他们兼顾生活与家庭需要。

现时援助基金约有38亿元，至今已动用12亿元。被问及从公共财政角度，是否会无限期发放现金支援，陈建君表示，现阶段为受影响居民提供中短期租金支援是必要之举，但长远必须妥善厘定并落实最终赔偿安排，全面协助居民过渡。

她强调，落实赔偿方案并让居民知悉详情是政府当前要务，有助居民了解资金分配、个人可获赔偿额度，以及剩余款项的运用方向。在赔偿完成后，剩余资金可规划用于居民关注的项目，例如生活支援或迁入新居后的配套服务，以善用款项达至最大效益。她指政府正聆听不同意见，相信很快会有方案落实，让市民获得相关支援及实质帮助。

记者：黄子龙

相关新闻：

宏福苑火灾｜业主、租户获租金及搬迁补助 居民称安心 叶傲冬：两年补助是平衡各方做法

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
7小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
10小时前
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
影视圈
9小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
49分钟前
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
03:11
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪出殡 一代英魂长眠浩园 同袍：你是我们的英雄
突发
9小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
21小时前
「借钱党」荃湾活跃 长发女凭一可怜理由 周街借钱搭车回家 问完又问有街坊连中两元
借钱党荃湾活跃 长发女凭一可怜理由 周街借钱搭车回家 问完又问有街坊「连中两元」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
伊利沙伯医院走犯│疑犯换衫逃至元朗终落网 被按地制服相片曝光
01:15
伊利沙伯医院走犯│疑犯换衫逃至元朗终落网 被按地制服相片曝光
突发
2小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
夜夜奸自闭智障继女 铝窗工认6罪重囚14年半 官指被告未流露一丝悔意
夜夜奸自闭智障继女 铝窗工认6罪重囚14年半 官指被告未流露一丝悔意
社会
7小时前